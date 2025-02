Inps, 5 anni di contributi omaggio se hai iniziato a lavorare in questo anno: un regalo mai visto prima

Potresti ricevere 5 anni di contributi in regalo dall’Inps, ma soltanto se hai iniziato a lavorare in questo anno.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, meglio conosciuto come Inps, sta per fare un bel regalo ai cittadini italiani: ben 5 anni di contributi, gratis.

Una vera rivoluzione che va a toccare uno dei temi più caldi tra quelli affrontati dal popolo italico: il pensionamento, l’età e la somma che si potrà percepire.

Le lamentele sono continue, le rimostranze sono comuni: andiamo in pensione troppo tardi e anzi, l’età viene spostata continuamente in avanti da ormai troppo tempo.

E come si fa quando i contributi non bastano? Semplice: quelli che mancano te li regala l’Inps. Almeno 5 anni. Possibile? Vediamo come fare per riceverli.

Inps ti regala 5 anni di contributi

Il tema della pensione è sempre un tema caldo per gli italiani. Una vita passata a lavorare, spesso con ruoli difficili, usuranti, faticosi, e non vedi l’ora di goderti la meritata pensione. Peccato che quel momento sembra sempre di più un miraggio, sempre più lontano. Cambiano continuamente i requisiti: l’età si alza, i con tributi aumentano. Basta guardare un po’ cosa è successo nel corso degli anni.

Un tempo c’erano anche le baby pensioni, per esempio nel 1973 le lavoratrici della pubblica amministrazione, sposate e con figli, avevano la possibilità di ritirarsi dopo appena 14 anni, sei mesi e un giorno. Un vero sogno, durato però fino al 1992. Da allora, anzi, dal 1996, il requisito contributivo per poter accedere alla pensione viene slegato dall’età e innalzato pian piano fino al raggiungimento dei 40 anni, dal 2008. Oggi? Per la pensione di vecchiaia è necessaria l’età di 67anni e 20 anni di contributi, ma vi sono anche altri tipi di pensione, con diversi requisiti. Come quella anticipata ordinaria, che indipendentemente dall’età richiede 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi versati per le donne. E se non hai abbastanza contributi, niente paura.

Come ricevere il regalo

Il “regalo” dei contributi mancanti da parte dell’Inps si rivolge, spiega l’Ente sul suo portale inps.it: “ai ‘contributivi puri’, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996”. Possono essere riscattati fino a cinque anni anche non continuativi, purché coprano il periodo compreso tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024.

Questa misura viene chiamata pace contributiva ed è bene ricordare che “per il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi”.