Provincia di Lucca: oltre 300 posti di lavoro disponibili | Come candidarsi e quali requisiti occorrono

Ottime notizie per chi è alla ricerca di un nuovo impiego: nella sola Provincia di Lucca è attiva la ricerca di centinaia di figure professionali, ecco quali.

Da anni il mercato del lavoro in Italia sta vivendo un generalizzato momento di impasse e, dopo alcuni cenni di ripresa, il tema della disoccupazione torna a preoccupare gli italiani.

Questa tendenza al negativo coinvolge anche i territori di Lucca, Massa e Carrara, nonostante le potenzialità legate al florido comparto turistico della Regione.

Secondo un recente rapporto di Unioncamere, il 26% delle aziende intenzionate ad assumere appartiene infatti al settore dei servizi, seguito da quello manifatturiero, che si attesta al 24,7%.

Per quanto riguarda il turismo in senso stretto, esso si piazza al terzo posto con il 20,9%, poi tocca al commercio, con il 18,4%, e dal settore edile, che costituisce il 9,4% della richiesta complessiva.

La disoccupazione in Toscana

Come anticipato, nonostante alcuni segnali incoraggianti la tematica della disoccupazione resta dirimente anche in Toscana, che nel 2025 registra un tasso del 5,4%, con sensibili variazioni tra le diverse Province.

Ad esempio, a Lucca questo dato raggiunge il 6,8%, mentre nel territorio di Massa-Carrara si ferma al 6,3%: una statistica che indica quanto sia prioritario colmare il divario tra la domanda e l’offerta di lavoro, in modo da garantire un’opportunità dignitosa e onesta a chiunque abbia bisogno di un’occupazione per provvedere alla propria sussistenza. Allo stesso modo, però, molte aziende lamentano la difficoltà nel reperire personale qualificato. Per questo motivo, la Regione Toscana ha lanciato numerosi programmi di formazione, mirati a migliorare e implementare le competenze dei lavoratori. Inoltre, sono stati approvati alcuni incentivi all’assunzione, in modo da sostenere gli obiettivi di crescita economica della Regione. E non è tutto: su uno specifico portale sono state pubblicate oltre 300 offerte di lavoro, peraltro nei settori più svariati.

Il portale del lavoro in Toscana

Il sito da visitare è lavoro.regione.toscana.it, specificatamente alla sezione “offerte lavoro”. Qui è possibile selezionare la zona di appartenenza e diversi altri parametri, come la tipologia di offerta, il contratto e persino il Centro per l’Impiego prediletto.

Attualmente, sono disponibili numerose opportunità di lavoro, dall’aiuto cuoco al bracciante agricolo, e dal banconiere al tecnico audioprotesista. Per potersi candidare alle varie offerte, però, è necessario effettuare la registrazione al portale e il successivo login, in modo da ricevere i contatti diretti con le aziende e sottoporre alle stesse il proprio curriculum vitae.