“Vogliamo controllare il suo deodorante”: follia al posto di blocco | Controllano anche la puzza di sudore e ti multano

Al posto di blocco ti controllano anche il deodorante. Ti sembra assurdo? Eppure potrebbe succedere anche a te.

Capita alla maggior parte degli automobilisti, e non si sa nemmeno il perché: quando vedono un posto di blocco c’è sempre una leggera apprensione. Anche quando sai di essere a posto.

I motivi possono essere diversi. Un’ansia di essere controllati e giudicati, che crea disagio anche senza aver commesso infrazioni.

In ogni caso, quale che sia il motivo, vedersi una paletta bianca e rossa davanti che invita ad accostare è sempre una brutta sensazione.

Ma cosa penseresti se, oltre alle solite domande di rito, dovessero chiederti notizie del tuo deodorante?

Posto di blocco: “favorisca il deodorante”

Quali sono le domande solitamente ad un posto di blocco? E che atteggiamento dovremmo tenere noi? Innanzitutto è doveroso fare una distinzione tra posto di blocco e posto di controllo. In genere ci imbattiamo in quest’ultimo, dove un’auto con 2-3 agenti ferma delle auto per controlli a campione. Mentre nel primo caso saranno più auto e agenti a incanalare il traffico in un’unica corsia per controllare tutte le auto.

Che sia il primo o il secondo caso, essere fermati genera nella maggior parte dei casi ansia e apprensione, come abbiamo accennato. L’errore più comune è mettersi a parlare senza un freno: l’ansia potrebbe far dire cose che mai avremmo pensato, generando imbarazzo e confusione, con la possibilità di commettere degli errori. Molto meglio attendere le domande di chi ci sta di fronte.

La strana domanda

Qualunque sia la divisa indossata dalle Forze dell’Ordine, le domande più comuni certamente sono “favorisca patente e libretto” e “dove stava andando?”. Meglio avere quindi sempre tutto a portata di mano. Da ricordare che non è più necessario esporre il certificato di assicurazione: basta poterlo esibire sia in forma cartacea che attraverso lo smartphone. E il deodorante ce l’hai?

Una strana domanda, ma ammettiamo di aver giocato un po’. In realtà non vi è nessuna legge che ti obbliga a portarti dietro il deodorante in auto. Ma siccome il mondo è bello perché è vario, accade una cosa del genere in Corea. Almeno ai tassisti. Per combattere la pessima abitudine del fumo, anche in questo Paese è assolutamente vietato fumare nei luoghi chiusi, come un taxi appunto. Ma anche per strada, e questo vale anche per le sigarette elettroniche. Quindi meglio armarsi di deodorante, così se scappa una sigaretta e ti fermano, nessuno sentirà l’odore.