Ciclovia Tirrenica: al via il cantiere a Fosdinovo | Un milione di euro investiti

I lavori per la costruzione della Ciclovia Tirrenica si spostano nel Comune di Fosdinovo, e si integreranno nei 930 chilometri del progetto originario.

Continuano gli interventi per la costruzione della Ciclovia Tirrenica, uno dei progetti più ambiziosi del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche italiano, e adesso arrivano a coinvolgere anche il Comune di Fosdinovo.

Si tratta di un’opera estesa e potenzialmente benefica per il turismo, un’infrastruttura ciclabile che si estende per circa 930 chilometri e che collegherà Ventimiglia al confine con la Francia e alla Capitale.

Il percorso si snoderà tra Liguria, Toscana e Lazio, sviluppandosi principalmente lungo la costa tirrenica, e offrirà ai ciclisti che lo percorreranno un itinerario unico, tra paesaggi marittimi, borghi storici e suggestivi siti archeologici.

Nato nel 2016 grazie a un’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Cultura, questo progetto si inserisce nella rete Bicitalia e si collega al circuito europeo Eurovelo 5. L’obiettivo è quello di incentivare un turismo lento e sostenibile, in modo da pompare nuova linfa vitale all’intero comparto turistico che si snoda nelle località limitrofe della ciclabile.

A che punto sono i lavori

Attualmente, il tracciato vanta 700 chilometri già percorribili, mentre i restanti richiederanno nei prossimi mesi diversi interventi strutturali, in modo da garantire al percorso continuità e sicurezza. Nella sola Toscana, la Ciclovia Tirrenica copre ben 560 chilometri, e attraversa città come Livorno e anche zone pregiate a livello naturalistico, come la Maremma.

In Liguria, invece, il tratto iniziale parte da Ventimiglia e si sviluppa sulla costa fino al confine toscano, mentre nel Lazio collega Roma con Tarquinia e la Riserva del Litorale Romano. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a milioni di euro, che verranno finanziati principalmente dal PNRR, con contributi aggiuntivi a carico delle Regioni coinvolte e dei Comuni attraversati. Anche Fosdinovo, che attualmente accoglie i lavori per un tratto del lotto 1A, fa parte delle zone interessate dalla Ciclovia Tirrenica, progetto che peserà sulle casse comunali circa 78.000 euro.

La Ciclovia Tirrenica a Fosdinovo

Il tratto in costruzione a Fosdinovo collegherà il confine con Sarzana al Canale Lunense, e includerà anche una nuova passerella sul Torrente Isolone.

Il costo totale dei lavori ammonta a 1.208.472,06 euro ai quali, come anticipato, il Comune contribuirà con 78.000 euro. Questa cifra rappresenta però un investimento, in quanto la ciclovia integrerà mirabili scorci di mare e collina, e con ogni probabilità apporterà un power up al settore turistico e dell’hospitality del territorio.