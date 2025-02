Massa: arrestati dopo un rave party | Sorpresi in possesso di ketamina e ecstasy

Giovane coppia fermata a Massa e arrestata per possesso di sostanze stupefacenti. L’Autorità giudiziaria ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di dimora per i due.

Se gli Stati Uniti sono alle prese da alcuni anni con la piaga del Fentanyl, un analgesico circa 80 volte più forte della morfina che circola senza controllo nelle fasce più svantaggiate della popolazione, anche in Italia la soglia di allarme resta alta.

Infatti, sebbene nel Belpaese non si registri un’emergenza paragonabile, la diffusione e il consumo di stupefacenti è un fenomeno in crescita, e implica una serie di rischi analoghi che minacciano anche il benessere dei più giovani, e persino l’ordine pubblico.

In Italia la cannabis rimane la droga più comune e utilizzata, con il 22,2% degli studenti che ne ha fatto uso nell’ultimo anno, seguita da nuove sostanze psicoattive, cocaina, stimolanti e allucinogeni.

La distribuzione del fenomeno, peraltro, secondo le statistiche risulta piuttosto eterogenea. Il Nord-Est (Veneto ed Emilia Romagna) e il Nord-Ovest (Lombardia e Piemonte) registrano tassi elevati di consumo di cocaina e cannabis, specialmente nei contesti urbani e nella lightlife. In Campania e in Sicilia, invece, prevalgono i cannabinoidi e, in alcune aree, l’eroina. La Toscana spicca infine per la diffusione delle nuove sostanze psicoattive tra i giovanissimi, e il recente fermo registrato a Massa lo conferma.

Arresto a Massa: stavano tornando da un rave party

Nel corso dell’ultimo fine settimana la Polizia di Stato ha effettuato a Massa un fermo che ha coinvolto una coppia di giovani fidanzati, di ritorno da un rave party che aveva avuto luogo nel Nord Italia. Durante un controllo di routine in una delle zone più malfamate della città, gli agenti hanno notato il comportamento sospetto dei due e, allarmati dall’incertezza nella guida del conducente, hanno fermato il veicolo e disposto una perquisizione.

Tra i loro effetti personali le Forze dell’Ordine avrebbero rinvenuto anche numerose dosi di ecstasy e di ketamina, droghe sintetiche molto diffuse nei locali della movida notturna e ai rave party per il loro effetto euforizzante, ma anche altrettanto pericolose, poiché in alcuni casi possono provocare persino l’overdose.

Le accuse e l’obbligo di dimora

Accusata di detenzione di stupefacenti ai dini di spaccio in concorso, la coppia è stata sottoposta a ulteriori accertamenti, e il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Massa ne ha disposto l’arresto, convalidato poi dall’Autorità giudiziaria.

Il rito per direttissima si è concluso con la disposizione dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza, con l’aggiunta della permanenza notturna obbligatoria.