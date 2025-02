Pasta, questa la fanno con la farina di insetti: la produce un grande marchio italiano e non lo sai | L’hai già mangiata sicuramente

Una grande novità la farina di insetti? Non proprio, ma la pasta è un realtà, la produce un noto marchio l’avrai anche assaggiata.

Da qualche anno si discute dell’introduzione degli insetti nell’alimentazione occidentale, tra diversi pareri discordanti.

Se è vero che in molte parti del mondo da sempre ci si nutre di larve, scorpioni e ragni, soprattutto in Italia, la Patria della dieta mediterranea, questa pratica non è vista di buon occhio.

Chi invece è favorevole ne esalta la sostenibilità. Un allevamento di proteici grilli impatta molto meno sull’ecosistema rispetto ad uno di bovini, tanto per fare un esempio.

E proprio con i grilli è preparata la pasta di un famoso marchio italiano. E potresti averla già assaggiata.

Pasta con farina di grilli: la produce un noto marchio italiano

Non è una novità che passeggiando per le strade di alcune città orientali ci si possa imbattere nello street food del luogo che consiste in insetti fritti o allo spiedo. E dal 2021 anche nei Paesi dell’Unione Europea è possibile acquistare al supermercato prodotti a base di insetti.

Probabilmente non troveremo ambulanti ai lati delle strade vendere spiedini di scorpione, ma sugli scaffali dei supermercati sono già disponibili prodotti con farine di 4 tipi diversi di insetto. La Commissione Europea al momento ha autorizzato prodotti a base di larve di Tenebrio molitor, ovvero la larva gialla della farina, di Locusta migratoria e di larve di Alphitobius diaperinus, o verme della farina minore. E dal 2023 possiamo trovare anche prodotti da forno o altro preparati con farina di Acheta domesticus, ovvero il grillo comune. Forse l’hai già mangiato anche tu.

Puoi trovarla al supermercato

Anche in Italia c’è il via libera di prodotti a base di farina di grillo. Si tratta di pasta, per il momento, commercializzata già da qualche tempo. Magari l’hai mangiata senza sapere da dove provenisse. L’azienda è Italian Cricket Farm, ed è stata la prima nel nostro Paese a ottenere l’ok per commercializzare cibi preparati con farine di insetti.

Situata in provincia di Torino, sul suo sito tra l’altro esalta la bontà a livello etico di una simile farina. Che avrebbe, tra l’altro, un sapore che ricorda quello della nocciola, pertanto a dispetto da quanto possa sembrare sembrerebbe anche piacevole al palato. La prossima volta che vai a fare la spesa e devi acquistare la pasta – ma non solo – leggi bene l’etichetta, potresti acquistare i “vermicelli” nel vero senso della parola.