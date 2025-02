Questa fabbrica sta assumendo in massa: 2400€ al mese più 400€ di bonus | Inclusi anche buoni pasto e trasporto

Stipendi competitivi e tanti benefit aggiuntivi: ecco quali opportunità di lavoro vanno colte al volo per avviare una carriera professionale remunerativa e stabile, senza più preoccupazioni.

Una grande opportunità lavorativa arriva dalla Dunapack Packaging. Si tratta di un’azienda del gruppo austriaco Prinzhorn, che sta ampliando il proprio organico nel suo stabilimento di Bolintin Deal, in Romania, a soli 11 chilometri da Bucarest.

La realtà specializzata nella produzione di cartone ondulato e soluzioni di imballaggio è presente sul territorio internazionale con 24 stabilimenti in 12 paesi e un fatturato annuo di 2,2 miliardi di euro.

Attualmente Dunapack è alla ricerca di personale per ricoprire diverse posizioni: le condizioni economiche sono particolarmente vantaggiose per lavorare in questo settore in espansione davvero promettente.

L’azienda offre uno stipendio base di tutto rispetto. La proposta remunerativa è di 2.400 euro al mese. A questa cifra si accompagnano bonus straordinari come il premio di 200 euro per Natale e Pasqua.

Benefit e sussidi per lavorare alla Dunapack: cosa comprende l’offerta di lavoro

Bisogna considerare, poi, che l’offerta di lavoro comprende anche ulteriori benefit, tra cui buoni pasto da 7 euro al giorno, un sussidio per la mensa aziendale, una scheda per il distributore automatico di caffè, l’abbonamento a servizi medici privati e il trasporto aziendale. La Dunapack garantisce un processo di selezione inclusivo, valutando tutti i candidati qualificati senza discriminazioni di genere, etnia o altre caratteristiche personali. Attualmente sono richieste una serie di figure professionali per il suo stabilimento rumeno. Tra le posizioni disponibili figurano operatori di macchine automatiche e semiautomatiche, responsabili della manutenzione, specialisti del servizio clienti, elettricisti e ingegneri elettrici.

Per potersi candidare è richiesta un’esperienza minima di un anno, requisito che rende queste posizioni accessibili a molti candidati con competenze tecniche di base. La candidatura può essere inviata direttamente sul sito ufficiale della società, nella sezione “Carriere” dedicata alle offerte di lavoro.

Azienda rumena assume in Italia: per quali posizioni inviare la candidatura

Oltre alle assunzioni in Romania, Dunapack è alla ricerca di nuove risorse anche in Italia. Lo stabilimento di Roteglia, in provincia di Reggio Emilia, sta infatti selezionando un contabile esperto in SAP Access Management. Tra i compiti previsti per questa posizione ci sono la gestione dell’autorizzazione SAP, l’analisi e la risoluzione dei conflitti e il supporto nella gestione dei processi aziendali.

Tra i requisiti richiesti c’è una laurea triennale o magistrale, oppure un’esperienza di almeno cinque anni nel settore. È necessaria una conoscenza approfondita di SAP Access Management, SAP Solution Manager e SAP BTP, con una particolare attenzione alla segregazione dei doveri (SoD). Si gradisce la conoscenza delle lingue inglese e tedesco. Anche per questa posizione, le candidature possono essere inoltrate attraverso il portale ufficiale della Dunapack Packaging.