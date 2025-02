Ufficiale, chiuse le scuole Italiane di tutti i gradi per l’emergenza nazionale: porte sbarrate in questi giorni | Non si potrà entrare

Cosa sta succedendo nel mondo dell’istruzione italiane? Ecco perché le scuole chiudono i battenti e non permettono agli studenti di entrare a causa della situazione di emergenza.

Una decisione improvvisa cambia il naturale corso delle cose per il sistema scolastico italiano: le scuole di ogni ordine e grado sono ufficialmente chiuse a causa di un’emergenza nazionale.

La notizia ha decisamente sorpreso tutti gli attori protagonisti, che si tratti di studenti, docenti o famiglie. La decisione segue una complessa vicenda giudiziaria legata a un concorso per l’insegnamento che ha coinvolto migliaia di candidati in tutta Italia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha ritenuto irregolare la prova pratica del concorso B022, dedicato ai laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali. I risultati sono stati annullati e il concorso va ripetuto.

I candidati avrebbero dovuto restare anonimi, ma i loro nomi sono stati riportati sui documenti delle prove. Sono state così violate le regole di trasparenza e imparzialità. A causa di questa situazione sono stati lasciati temporaneamente vacanti numerosi posti di insegnamento.

Concorso B022 per le scuole annullato dal Tar: quali sono le conseguenze

La vicenda prende il via dal concorso pubblico B022. Sono oltre 20mila i candidati che hanno partecipato per poter accedere a ruoli di insegnamento nelle scuole italiane di diverso grado. L’irregolarità che è stata segnalata ha però fatto scattare l’intervento del Tar, che ha imposto l’annullamento della prova pratica per tutti coloro che l’avevano sostenuta secondo la modalità contestata.

I 174 candidati che hanno superato la prova nelle regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria dovranno ripetere il test. Le conseguenze di questa sentenza hanno travolto le scuole, che si trovano improvvisamente a corto di personale qualificato. In diverse zone d’Italia si sta assistendo, quindi, a un vero e proprio blocco del sistema educativo.

Scuole chiuse per assenza di docenti: si attendono ulteriori sviluppi

Da parte sua, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che questa decisione non inciderà sulle assunzioni già avvenute e che la chiusura delle scuole italiane è stata decisa come soluzione temporanea. Gli istituti scolastici di ogni grado coinvolti resteranno chiusi fino a quando non sarà trovata un’alternativa per colmare le lacune nel corpo docente.

Il provvedimento si è reso necessario per evitare situazioni di emergenza a livello organizzativo: c’è da immaginare che l’assenza di centinaia di insegnanti lasci numerose classi scoperte e che sia impossibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni. In attesa di ulteriori sviluppi non mancano le esternazioni di preoccupazione da parte delle famiglie italiane.