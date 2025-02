Avenza, continua l’ondata di furti: vetri spaccati nel negozio cinese

Non si ferma l’ondata di criminalità ad Avenza: nelle ultime ore sono stati colpiti altri due esercizi commerciali. Si tratta di un alimentari e di un negozio cinese.

Sin da luglio 2024, la città di Avenza ha registrato un’escalation dei casi di furto, spesso anche con scasso, che continua a suscitare la legittima preoccupazione di residenti ed esercenti, e che mette in costante allerta le Autorità locali.

I recenti furti, infatti, hanno interessato sia le abitazioni private che le attività commerciali, con un aumento tangibile durante i mesi estivi. Le Forze dell’Ordine hanno registrato nel 2024 un incremento del 25% dei casi di furto rispetto al 2023, e questa tendenza sembra proseguire anche nell’anno in corso.

Per tale ragione, le Autorità locali hanno intensificato il numero di pattuglie notturne, avviando inoltre alcune campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini e aiutarli a proteggere le rispettive proprietà.

Nonostante gli sforzi profusi, le telecamere e i sistemi di sicurezza installati, però, il fenomeno dei furti continua a flagellare la comunità locale, e lo dimostrano gli ultimi due episodi, che hanno coinvolto un negozio di alimentari e l’attività adiacente, amministrata da titolari cinesi.

Nuovi furti ad Avenza

Nella notte di mercoledì 26 febbraio i malviventi hanno messo a segno due nuovi tentativi di furto ad Avenza. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero inizialmente colpito alle 3:58 il negozio di alimentari “Da Florio”, situato all’angolo tra via Sforza e via Tognolo. Dopo aver infranto la vetrina e tentato di penetrare all’interno dell’attività, però, i criminali sono stati messi in fuga dall’allarme e dall’intervento della guardia notturna. Nonostante il rapido intervento del vigilante, però, i malfattori sono riusciti a provocare danni ingenti all’attività, poiché oltre alla vetrina rotta hanno anche scardinato la porta elettronica, presumibilmente con un piede di porco.

Nella stessa notte, inoltre, i ladri hanno cercato di penetrare anche nel vicino negozio cinese, mandandone in frantumi la vetrata. Fortunatamente, le contromisure adottate dai proprietari – una tavola di legno collocata contro la porta – hanno impedito loro l’accesso e neutralizzato il piano criminoso. Per entrambe le attività, il danno stimato ammonta a circa 500 euro.

La preoccupazione della comunità

Come anticipato, le misure di sicurezza impiegate da commercianti e privati cittadini non sembrano costituire un valido deterrente per i malviventi: da luglio 2024 i furti registrati in zona ammontano ormai a 5, escalation che comprensibilmente preoccupa l’intera comunità.

L’esasperazione e l’amarezza degli esercenti è tangibile, come dimostrano anche le dichiarazioni della titolare del negozio “Da Florio”, riportate anche da lavoceapuana.com: “Pensare che dopo l’ultimo furto, quando avevano cercato di passare dall’altra porta, quella che dà su via Sforza, avevamo messo la saracinesca“.