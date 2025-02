Carrara: il Consiglio Comunale straordinario continua sul dibattito Sanità ma manca la presenza di CGIL e UIL

Domenico Guadagnucci mette all’angolo l’ASL per la sua visione ottimistica delle prestazioni erogate, mancano all’appello CGIL e UIL.

Il recente dibattito sulla Sanità a Carrara ha sollevato numerose polemiche, con la dirigenza dell’ASL nord-ovest che ha dipinto un quadro edulcorato della situazione, mentre diversi voci critiche hanno contestato la visione dell’ente.

Una su tutte, quella del segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Domenico Guadagnucci, che durante il Consiglio Comunale straordinario ha espresso apertamente il proprio stupore per la posizione dell’ASL, contestandone la veridicità e la scarsa attinenza con la realtà.

In una nota ha infatti dichiarato: “Il livello di risposte alle necessità del territorio è assolutamente insufficiente, sia in termini di posti letto disponibili nell’ambito del territorio provinciale, sia di servizi sul territorio, tanto che diventa difficoltoso trovare un medico di famiglia quando uno di loro va in pensione, persino nella zona della costa, alla faccia della scelta di fiducia prevista dalla legge“.

Intervento supportato anche dal medico pneumologo Rigoletta Vincenti, che ha opposto alle statistiche ufficiali dei dati completamente contrastanti, e che contribuiscono a validare la panoramica, tutt’altro che lusinghiera, prospettata da Guadagnucci.

Le criticità nell’ASL di Carrara

Guadagnucci ha inoltre evidenziato come la politica locale abbia sinora avuto una scarsa incidenza sulle scelte di indirizzo, lasciandole invece in mano ai tecnici. Ha poi ricordato che la decisione di avere tre grandi ASL incentrate sulle Università ha comportato una riduzione dell’influenza politica dell’Amministrazione in carica. I tagli all’assistenza sanitaria, infine, sarebbero parte integrante del problema per Guadagnucci, che ha sottolineato come l’Italia spenda molto meno di altri Paesi europei, come Francia e Germania.

Di contro, la Lega ha accusato il Partito Democratico di Carrara di non rispettare i comitati cittadini che hanno preso parte al dibattito, aggiungendo che la gestione della Sanità locale non è altro che il risultato di decenni di politiche della sinistra, caratterizzate da tagli e accorpamenti. Un intervento a cui Guadagnucci ha opposto una ferma rimostranza, soprattutto per l’assenza delle rappresentazioni sindacali in Consiglio Comunale straordinario.

CGIL e UIL i grandi assenti al dibattito

“La nostra solidarietà va alla CGIL e alla UIL” – ha riferito Guadagnucci – “prima di tutto per il mancato invito in Consiglio Comunale, maldestramente attribuito a questioni burocratiche, quasi che il tema non fosse strettamente politico e ci si potesse esimere dal contributo di chi in quel settore lavora e sicuramente conosce meglio di tanti altri“.

E ha concluso: “E poi, per gli attacchi scomposti e davvero di bassa lega di cui sono stati oggetto, e che qualificano solo chi li ha fatti“.