Data di scadenza sbagliata, lo mangi e ti senti male: Conad ritira il formaggio preferito degli anziani | Buttalo subito al secchio

Allarme nei supermercati Conad: ritiro immediato del formaggio preferito dagli anziani a causa di un grave errore sulla data di scadenza.

Un problema che potrebbe avere serie conseguenze per la salute dei consumatori, soprattutto quelli più fragili.

Il prodotto in questione, molto apprezzato per il suo gusto e la sua consistenza, è stato ritirato dagli scaffali in tutta Italia dopo che alcuni clienti hanno segnalato malesseri e disturbi gastrointestinali.

Un errore grave, che ha scatenato la preoccupazione dei consumatori e l’immediata reazione di Conad, che ha disposto il ritiro immediato del prodotto.

La raccomandazione è chiara: non consumare il formaggio e riportarlo immediatamente al punto vendita, ma di quale formaggio si tratta?

Allarme formaggi

Il fine settimana appena trascorso ha portato con sé una doppia allerta alimentare che ha scosso i consumatori italiani. Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Conad hanno emesso due richiami urgenti riguardanti prodotti caseari molto diffusi: un formaggio francese a latte crudo e il gorgonzola dolce DOP, un classico amato da molti, in particolare dagli anziani. Il primo allarme riguarda il formaggio Morbier, un prodotto francese a latte crudo a marchio Beillevaire. Il Ministero della Salute ha lanciato un richiamo precauzionale a causa della sospetta presenza di Escherichia coli STEC, un ceppo batterico particolarmente pericoloso. Questo batterio può causare gravi infezioni, tra cui la sindrome emolitico uremica (SEU), una condizione che può portare a insufficienza renale, soprattutto nei bambini e negli anziani.

Il formaggio coinvolto nel richiamo è venduto in due formati: fette sottovuoto da 200 grammi e porzioni da 1,5 kg. I numeri di lotto da evitare sono: 2491093, 2492780J, 2493591, 2510600, 2491861 e 2492254P. Un elemento di preoccupazione aggiuntivo è che le date di scadenza non sono state specificate nel richiamo, il che richiede la massima attenzione da parte dei consumatori. L’azienda produttrice, Beillevaire, ha sede nella zona industriale La Seiglerie a Machecoul-Saint-Meme, in Francia.

Errore nella data di scadenza

Il secondo richiamo riguarda un lotto di gorgonzola dolce DOP a marchio Sapori & Dintorni, venduto nei supermercati Conad. In questo caso, il problema non è la contaminazione batterica, ma un errore nella data di scadenza riportata sull’etichetta. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 25029003 e la data di scadenza errata del 10/03/2029. Conad non ha comunicato la data di scadenza corretta, il che rende essenziale la verifica del lotto.

Il gorgonzola è prodotto dall’azienda Invernizzi Srl, con sede a Trecate, in provincia di Novara. Conad invita i clienti che hanno acquistato il prodotto a riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.