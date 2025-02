“Ha mangiato un bufalo intero”: avvistata la lucertola più grande al mondo | Sembra un dinosauro e uccide l’uomo in 30 secondi

Tornano a far capolino le lucertole, con i primi caldi. Ma non tutte sono innocue come pensi: ce n’è una che può mangiare un intero bufalo.

Con i primi caldi tornano a far capolino le lucertole. Inizi a vederle strisciare sui murie crogiolarsi al sole sui muretti.

Trattandosi infatti di animali a sangue freddo, la loro temperatura corporea dipende dall’ambiente circostante. Per cui, con il freddo, restano rintanate in una sorta di letargo, in attesa delle belle giornate.

Animali estremamente affascinanti, basta osservarle con più attenzione per rendersi conto che non ne esiste una uguale all’altra, della stessa tonalità di verde.

Ma se a qualcuno fanno simpatia, molti le rifuggono per la loro somiglianza ai serpenti. E sapere che ce n’è una che può mangiare un bufalo intero, non è certo rassicurante.

La lucertola più grande del mondo mangia un bufalo intero

Le lucertole sono degli animaletti molto simpatici e per lo più innocue per gli uomini. Carnivore o insettivore, non disdegnano alcuni tipi di frutta, e chi fa l’orto lo sa bene. Ma sono anche estremamente utili, poiché oltre a mangiare insetti fastidiosi e dannosi come i parassiti delle piante, alcune specie mangiano anche zanzare e simili. Hai presente il geco? Sono quelle particolarissime lucertole notturne, di colore grigio e dal corpo piatto. Quelle che quando si infilano in casa terrorizzano con la sola presenza, senza sapere che in realtà basta lasciare la finestra aperta e andranno via da sole da dove sono entrate.

Abili cacciatori, le lucertole hanno una peculiarità che le rende quasi uniche. Perdono la coda intenzionalmente quando si trovano in pericolo. Questa continua a muoversi per un po’, distraendo il predatore e dandole il modo di fuggire indisturbata. In seguito la coda si rigenererà. Come detto, innocue per l’uomo. Almeno quasi tutte, poiché una riesce a mangiare un bufalo intero.

Meglio tenersi alla larga

C’è un’enorme lucertola che può raggiungere i 3 metri di lunghezza e oltre 90 chili di peso ed è spaventosamente carnivora. Si nutre infatti di grossi animali come bufali ma anche cervi e cinghiali, ma non disdegna uova e altri rettili. Ha lunghi artigli e denti affilati, e un olfatto che riesce a sentire una preda addirittura a 3 chilometri di distanza.

Si tratta del temibile Drago di Komodo, che vive in alcune zone dell’Indonesia ma non solo. Un enorme varano che con un solo morso è capace di uccidere. I batteri presenti nella sua bocca e, si è scoperto, delle vere ghiandole velenifere, non lasciano scampo: se pure la preda riesce a fuggire, entro 24 ore la sua sorte è segnata.