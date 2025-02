Non bloccare mai lo starnuto: questo ragazzo di 34 anni ci è finito in ospedale | Trachea perforata e intervento d’urgenza

Hai mai cercato di trattenere uno starnuto? Da oggi non lo farai più, può essere molto pericoloso e non lo sai. Le conseguenze sono gravi.

Sin da piccolissimi starnutiamo. E lo starnuto non è una prerogativa degli esseri umani, ma capita a tutti gli animali.

Si tratta infatti di un riflesso che non dipende totalmente da noi e può avere diverse cause. Dall’allergia stagionale a un raffreddore. Ma in generale è un’azione protettiva del nostro corpo che cerca di espellere particelle irritanti dalle vie aeree.

Queste particelle vanno a irritare e stimolare le terminazioni nervose della mucosa nasale, provocando quindi quell’emissione rapida e rumorosa di aria, così comune a tutti.

Comune ma non uguale. Anche se sembrano simili, ogni starnuto è diverso dall’altro, anche se a farli è la stessa persona. Saranno l’intensità dell’irritazione, nel caso, e la reazione del nostro corpo, a determinarne la velocità, la forza e la durata. Ma guai a cercare di trattenerli, potrebbe essere molto pericoloso.

Starnuto: non lo bloccare mai, può essere pericoloso

Ci sono diverse curiosità su un atto tanto semplice quanto comune. Per esempio, è impossibile starnutire tenendo gli occhi aperti. Se ci hai mai provato ti sarai reso conto che non puoi proprio. Questo perché il corpo attua la chiusura degli occhi come meccanismo di difesa.

Infatti chiudere gli occhi e serrare le palpebre servirebbe a proteggerli dalle particelle estranee che vengono espulse , anche a velocità sostenuta. E non è vero che gli occhi schizzerebbero fuori dalle orbite, come si pensava diversi decenni fa. Ma che succede se cerchiamo di trattenerlo?

Cosa potrebbe succedere

Per capire meglio per quale motivo non si deve trattenere uno starnuto, bisogna sapere cosa succede nel momento in cui avviene. Si compone infatti di due fasi, una profonda inspirazione – preparazione, durante la quale si accumula la pressione all’interno delle vie aeree, e una forte espirazione dal naso. Che pare avvenga ad una velocità fino a 150 chilometri l’ora.

Secondo santagostino.it, i problemi causati dal cercare di trattenere uno starnuto sono causati dall’aumento improvviso della pressione nei polmoni che deve trovare in qualche modo una via di uscita. Quindi forzarla “potrebbe portare alla rottura dei capillari negli occhi o nel naso, con possibile epistassi” ovvero fuoriuscita di sangue dal naso. E non solo. “La pressione può inoltre danneggiare l’orecchio medio, causando lesioni o la rottura del timpano. In casi davvero rarissimi, anche la faringe potrebbe lacerarsi”. Molto meglio lasciarsi andare.