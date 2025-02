8 marzo 2025 a Carrara: il programma completo dei festeggiamenti per la Festa della Donna

La celebrazione della Festa della Donna inizia prima a Carrara: dal prossimo 3 marzo un ricco calendario di appuntamenti per esaltare la figura femminile.

Come ogni anno, ad anticipare l’arrivo della primavera c’è la Festa della Donna, una celebrazione che affonda le sue radici nel ventesimo secolo, e che è strettamente correlata alla lotta per i diritti e al movimento operaio.

Una narrazione popolare lega la data dell’8 marzo al presunto incendio di una fabbrica nel medesimo giorno del 1908 a New York, tragedia in cui sarebbero perite numerose operaie, ma in realtà non esiste una traccia tangibile e storicamente provata di tale evento. Si tende spesso, infatti, a confondere tale ricorrenza con l’incendio della Triangle Shirtwaist Factory del 25 marzo 1911, che provocò la morte di ben 146 persone, soprattutto donne.

La Storia ci racconta invece che l’8 marzo venne scelto nel 1921 come giorno dedicato alla memoria di una protesta di alcune operaie russe a Pietrogrado, avvenuta nel 1917 e legata Rivoluzione di Febbraio.

Ad oggi, i festeggiamenti per la Festa della Donna prevedono la donazione a mamme, nonne, figlie, fidanzate e persino amiche del rituale mazzetto di mimose, fiore associato alla primavera e divenuto popolare negli anni grazie al suo costo, decisamente accessibile. Ma il Comune di Carrara quest’anno ha deciso di ampliare le celebrazioni in onore della figura femminile: gli eventi tematici inizieranno infatti a partire dal 3 marzo. Ecco tutti gli appuntamenti.

Carrara, la Festa della Donna 2025

Il ricco programma della kermesse dedicata alla donna inizierà a Carrara il prossimo 3 marzo, anticipando la data tradizionale, per offrire un’intera settimana dedicata all’universo femminile. In tale giornata verrà presentata al pubblico alle ore 17:00 una conferenza inaugurale al mudaC dal titolo “Cleopatra, Cornelia e le altre. La donna nel mondo romano”.

Il 6 marzo, invece, l’atrio del Palazzo Civico ospiterà la mostra “Voci silenziose”, un’esposizione degli elaborati artistici realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Gentileschi sul tema della violenza di genere che rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo, dalle 9:00 alle 18:00. Parteciperanno al vernissage anche il Centro Antiviolenza e l’Amministrazione comunale di Carrara. L’8 marzo sarà il turno della premiazione delle donne carrarine, che si terrà presso il Teatro degli Animosi, un appuntamento che prevede un riconoscimento pubblico alle cittadine che si sono distinte in ambiti artistici, culturali, scientifici e sociali. Alle 19:00 le medesima cornice ospiterà lo spettacolo gratuito “L’Attesa”, di Valeria Magrini, una rappresentazione che esplora le emozioni e le speranze comuni a tutte le donne. Il giorno successivo, infine, al Museo del Marmo sarà inaugurata una sezione dedicata alle scultrici carrarine, che sarà visitabile sino al 20 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mudaC (@mudac_carrara)



Il flash mob dell’11 marzo

Martedì 11 marzo, a partire dalle ore 16:00, il Centro Donna Chiama Donna organizzerà in via Eugenio Chiesa un flash mob incentrato sulla piaga della violenza di genere, un evento aperto alla cittadinanza che vedrà partecipanti di ogni età unirsi in un gesto simbolico di solidarietà e denuncia, e che comprenderà anche momenti di musica e di lettura.

Questa serie di iniziative conferma ancora una volta l’impegno di Carrara nel celebrare l’8 marzo, non solamente alla stregua di una festa scontata e da calendario, ma come occasione per rinnovare la consapevolezza circa l’importanza del contributo femminile alla società.