Massa e Montignoso: ripristinata la viabilità stradale a seguito delle frane | Ultimi interventi ancora in corso

In queste ore è stata nuovamente autorizzata la viabilità stradale in alcune zone colpite dalle frane. Il Sindaco invita però alla massima prudenza.

Tra la notte del 25 febbraio e la mattina del 26 un’intensa perturbazione ha colpito la provincia di Massa-Carrara, provocando alcune frane e disagi nella zona di Massa e Montignoso.

In particolare, intorno alle 1:30-3:00 una frana ha bloccato la strada comunale per Vietina, isolando la frazione in cui vivono circa 30 abitanti.

A Carrara, invece, i 60 millilitri di pioggia caduti in poco più di un’ora hanno provocato un ampio smottamento, e sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e anche alcuni tecnici comunali, nel tentativo di sgomberare la carreggiata.

Nello stesso arco temporale, a Massa le precipitazioni hanno provocato degli smottamenti in via Verghetto, via dei Carri, via dell’Uva, via Vitali e nella zona Pariana, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli. Non sono stati segnalate vittime, né danneggiamenti alle strutture o al manto stradale, tuttavia la situazione è monitorata costantemente, con soccorsi garantiti, inclusa un’ambulanza e una piazzola per gli elicotteri a Montignoso. Vediamo quindi qual è lo stato attuale della viabilità nelle zone colpite dalle frane.

La rimozione delle frane

Per quanto riguarda Montignoso, gli interventi di sgombero e di pulizia della strada comunale sono stati ultimati, ma per ragioni di sicurezza la viabilità resterà interdetta, almeno parzialmente, anche per la giornata di oggi fino al via libera delle Autorità. In giornata verranno infatti effettuate operazioni di pulizia della vegetazione ai bordi della frana per scongiurare eventuali nuovi crolli. A Carrara, invece, il comandante della Polizia Municipale, Paola Micheletti, ha firmato due diverse ordinanze che riguardano via Molino di Sorgnano e via Bendizzano. Esse prevedono il divieto di transito in via Codena Bendizzano per tutti i veicoli e i pedoni, soprattutto nel tratto compreso tra via Nuova Bergiola e 50 metri a monte del movimento franoso, nonché in via Molino di Sorgnano.

Attualmente, la viabilità è stata ripristinata in via Capannelle, in via Vitali, in località Vergheto e in via Melaro, mentre stanno per essere ultimati gli interventi nella Strada Vicinale sopra via dei Colli, località Polla di Tommaso, in cui la frana ha bloccato l’accesso a quattro famiglie. Anche via dell’Uva sta subendo un trattamento analogo, e gli operai cercano di ristabilire la circolazione, almeno a senso unico alternato.



Il comunicato del Sindaco Persiani

Il primo cittadino ha pubblicato un aggiornamento sulla propria pagina di Facebook, caricando alcune foto delle frane e mettendo a parte i propri concittadini circa l’evoluzione dei lavori nelle vie colpite.

E ha infine invitato la comunità ad adottare un atteggiamento assennato: “Vi terremo aggiornati. Massima prudenza nelle zone interessate”, ha concluso.