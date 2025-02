Sorpasso a destra, arriva l’ok della polizia stradale: l’articolo 143 finalmente lo accetta | Potrai farlo in tutta legalità

Il sorpasso a destra è concesso? Arriva l’ok della Polizia Stradale, da oggi lo prevede uno specifico articolo del Codice della Strada.

Tutti gli utenti della strada sanno che ci sono alcune regole che vanno a disciplinare il traffico e che se infrante possono causare molti problemi.

Una di queste è quella relativa al sorpasso. A Scuola Guida ci insegnano che questo deve avvenire sempre sul lato sinistro della carreggiata.

Si tratta infatti di una manovra sempre rischiosa, da compiere con grande attenzione, calcolando bene distanze, velocità e soprattutto deve avvenire quando si ha una visuale della strada davanti a noi.

E si deve fare attenzione a non invadere la corsia opposta. Ma ci sono delle eccezioni? Si può sorpassare a destra? Secondo il Codice della Strada da oggi è possibile.

Sorpasso a destra: da oggi è possibile

Le strade possono essere di due o più corsie di marcia. Secondo l’articolo 143 del Codice della Strada: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera […] Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.

Quindi espressamente viene indicata quella a di sinistra per il sorpasso. Ma ci sono delle eccezioni, e nessuno può dire nulla poiché è consentito in alcuni casi anche il sorpasso a destra.

Quando è consentito

Quando è consentito il sorpasso a destra? Mettiamo il caso che tu ti trovi nel traffico, con lunghe colonne di auto in tutte le corsie della carreggiata. A volte può capitare che la corsia a destra si liberi, e consenta di ripartire superando l’auto davanti a noi che andrebbe a trovarsi in quella di sinistra. Ebbene, in questo caso nessuno potrebbe avere nulla da ridire.

Anche perché sarebbe un sorpasso nella forma, ma non nella sostanza. Ricordiamo che la sanzione prevista per chi sorpassa a destra quando non consentito è, secondo l’articolo 148 del Codice della Strada: “soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332”. Inoltre nel caso in cui “lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni” in questa infrazione “per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi”.