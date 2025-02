“Spento o acceso consuma lo stesso”: Questo elettrodomestico ti gonfia ogni mese la bolletta | Altro che forno e lavatrice

Bolletta della luce sempre alta? C’è un elettrodomestico che anche se spento consuma un botto: corri ai ripari.

In tempo di crisi si cerca di risparmiare il più possibile come si può. C’è chi lesina sulla spesa, chi sulle spese per i divertimenti e chi cerca di contenere i consumi.

Consumare il meno possibile in casa è diventata una vera sfida per i cittadini, che provano in questo modo ad abbattere i costi delle bollette.

Costi che continuano a lievitare, tra aumenti che riguardano le materie prime e si riflettono poi su tutta la filiera, dalla produzione al trasporto.

Ma se spegnere le luci che non servono e utilizzare gli elettrodomestici in maniera più oculata sembra non bastare, probabilmente è perché non sai che c’è qualcosa che pesa particolarmente sulla bolletta. Anche da spento.

Spento o acceso consuma lo stesso

Ridurre i consumi per ottenere una bolletta più bassa è l’obiettivo di quasi tutti. A volte basta modificare le proprie abitudini per ottenere dei risultati. Altre occorre un intervento più incisivo, come la sostituzione di elettrodomestici un po’ datati che, come sappiamo, hanno un consumo energetico maggiore.

Ma quello che forse non sai è che anche tra quelli di ultima generazione ce n’è uno in particolare che impatta particolarmente e pesantemente sulla bolletta. Anche da spento, il che non è molto confortante.

L’elettrodomestico che consuma di più

Quando si pensa ad elettrodomestici che consumano molto i primi che vengono alla mente sono la lavatrice, l’asciugatrice e la lavastoviglie. Questo potrebbe anche essere vero, ma bisogna considerare che sostanzialmente hanno un utilizzo abbastanza ridotto rispetto ad altri. Per esempio, il frigorifero e il congelatore sono accesi continuamente, giorno e notte. Ma non sono loro i colpevoli. Lo sapevi che la Smart tv consuma molto anche se spenta e in standby?

A motivo della connessione ad internet infatti continuano a lavorare, magari aggiornandosi automaticamente. Secondo il sito fasweb.it una Smart TV in modalità standby consuma mediamente circa 13-14W. Contando che questa inattività potrebbe durare circa 15-20 ore al giorno, il consumo di corrente si aggira circa sui 15-20 euro all’anno, senza fare nulla. Potrebbero sembrare pochi, ma considerando che è una spesa per un consumo fantasma, non lo sono. Come evitarli? Spegnere completamente la tv potrebbe non essere una buona idea in quanto le impediremmo di aggiornare anche i sistemi di sicurezza, compromettendone il corretto funzionamento. Ma possiamo spegnere completamente tutti gli altri dispositivi che non servono, senza lasciarli in stand-by, poiché anche loro hanno un certo consumo.