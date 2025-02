Superbonus Poste Italiane: 4900€ per chi abita in Italia | Basta una PostePay e nient’altro

Un super bonus da parte di Poste Italiane che offre quasi 5000 euro. Basta avere una semplice carta PostePay.

Poste Italiane sempre più vicina ai suoi clienti. L’Ente, fondato nel lontanissimo 1862 con il nome di Regie Poste, si è completamente rivoluzionato nel corso degli anni.

Con il cambiare delle epoche e dei tempi si è adeguato a nuove abitudini e costumi, divenendo sempre più tecnologico.

Fino a qualche anno fa per pagare un bollettino o effettuare qualunque altra operazione era necessario infatti recarsi allo sportello, il che spesso si traduceva in lunghe file e tanto tempo perso. Oggi si può fare tutto online. O quasi tutto.

Tanti i servizi offerti. Tra questi anche la carta di debito e diversi tipi di PostePay. E attraverso quest’ultima, è possibile usufruire di un ricco bonus di ben 4900 euro. Ti basta essere cittadino italiano.

Super Bonus Poste Italiane: ti basta la PostePay

Abbiamo accennato che oggi puoi effettuare tutte le operazioni che ti servono anche online, senza doverti recare fisicamente in uno dei tantissimi uffici postali situati sul territorio. Anche l’App è molto utile per facilitare l’accesso al sito e ai servizi che occorrono.

Ma l’utilità delle carte PostePay è insuperabile. Oltre a quella base infatti c’è la possibilità di sottoscrivere quella con Iban, che consente, ad esempio, di farsi accreditare sulla carta stipendio o pensione, senza passare attraverso il conto corrente. E su questa arriva anche il super bonus Poste Italiane, di ben 4900 euro. Di cosa si tratta? E come ottenerlo?

Come ottenerlo

Un bonus è sempre ben accetto, e oggi ce ne sono molti disponibili. Ma come usufruirne? In genere occorre rispettare dei requisiti specifici. Ma per ricevere quello di Poste Italiane ti basta essere cittadino italiano. Anche se non si tratta di un vero e proprio bonus ma di un investimento. Parliamo dei buoni ordinari, che consentono di ritrovarsi con un buon interesse sul proprio capitale.

Anzi, se fino a pochi mesi fa con 10mila euro potevi riscuotere dopo 20 anni 4900 euro in più, oggi il guadagno è decisamente maggiore. Con un buono ordinario da 10mila euro, attualmente dopo 20 anni riusciresti ad ottenere ben 17.051,59. Quasi il doppio, una vera fortuna, considerando che tenerli fermi sul conto corrente non servirebbe a nulla. Ma per scoprire quale è l’investimento migliore, non devi fare altro che farti consigliare da un consulente prendendo appuntamento presso il tuo ufficio postale di riferimento. Saprà indicarti qual è il buono più adatto a te.