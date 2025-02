ULTIM’ORA – Da oggi puoi accendere l’auto solo una volta al giorno | Passata la legge ‘cintura di castità’ della strada

Perché dovremmo accendere l’auto una sola volta al giorno? Eppure c’è una legge che lo impone, meglio rispettarla.

Rispettare il Codice della Strada è un principio fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della stessa, che siano guidatori di mezzi, ciclisti o anche pedoni.

Negli ultimi mesi ci sono stati cambiamenti significativi nelle normative, proprio per migliorare la protezione di conducenti e pedoni.

Ed è sempre bene rispettarle, anche quando non le accettiamo del tutto o non ne capiamo appieno l’importanza.

Per esempio oggi oltre alla legge che impone l’uso delle cinture di sicurezza, c’è anche quella “cintura di castità”, che impone di accendere l’auto una sola volta. Scopriamo di cosa si tratta.

Codice della Strada: la legge “cinture di castità”

La cintura di sicurezza è un dispositivo cruciale per prevenire infortuni gravi o addirittura mortali in caso di incidenti. Obbligatoria sulle auto già in America nel 1968, in Italia arriva solo nel 1976. Ma sarà la legge 111 dell’11 aprile 1988 che la renderà obbligatoria sui sedili anteriori. Mentre molti dimenticano che dal 2006 lo diventa anche su quelli posteriori.

Statisticamente è dimostrato che l’uso della cintura di sicurezza può ridurre significativamente il rischio di morte o lesioni gravi durante un incidente. Infatti, secondo quanto riportato da fondazioneveronesi.it:”Se i dispositivi di sicurezza per le automobili fossero utilizzati da tutti, la riduzione delle vittime della strada su scala nazionale si attesterebbe attorno al dieci per cento. In valore assoluto, la stima ammonta a 327 decessi in meno ogni anno”. E cosa c’entra la “cintura di castità” alla strada?

Accendi l’auto una sola volta

Per rispondere perché possiamo accendere l’auto una sola vota dobbiamo innanzitutto riportare un articolo del Codice della Strada. Per l’esattezza, il Comma 11 dell’articolo 121 che recita: “Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per non più di due volte, la prova pratica di guida”.

Abbiamo un po’ giocato sul termine cintura, rimarcando intanto l’importanza di quella di sicurezza che davvero ci salva la vita. E che il suo mancato utilizzo è motivo di sanzione da 83 a 332 euro. Inoltre vogliamo ricordare che in sede di esami di guida potremo accendere l’auto una volta appunto entro il termine dei 5 giorni dalla prenotazione della prova. Superato questo termine, non potremo fare altro che ripetere l’iter.