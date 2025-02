Addio ora legale, non spostiamo mai più le lancette: si passa a quella solare per sempre | È già ufficiale

Ora legale addio? Dopo tanto parlare si passa finalmente a quella solare fissa, le lancette non si sposteranno più.

Questione dibattuta ormai da anni, ogni volta che si avvicina il momento la discussione si accende: ora legale, ora solare, ma serve davvero questo cambiamento?

E anche questa volta non c’è differenza. A marzo si passa all’ora legale, e le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora.

Questo si traduce, almeno per la prima notte, ad un’ora di sonno in meno. Ma potrebbe essere l’ultima volta?

Potrebbe essere finalmente la volta buona che non dovremo mai più preoccuparci di spostare le lancette dell’orologio e abbandonare questa abitudine che molti non condividono e trovano senza senso?

Ora legale addio, è arrivato il momento

Ma come nasce questa abitudine? L’idea in principio è stata lanciata da Benjamin Franklin alla fine del 1700. In questo modo si ottiene un anticipo delle attività della giornata, andando quindi a risparmiare sull’illuminazione. Un’idea, appunto, messa in pratica soltanto nel 1916, e non in tutti i Paesi. In Italia diventa definitiva relativamente di recente, nel 1966.

Nel corso degli anni comunque è stata abbandonata e adottata diverse volte, provocando comunque pareri discordanti tra chi la ritiene una soluzione utile e chi invece pensa sia solo un’imposizione. E se la abbandonassimo del tutto?

Le lancette non si spostano più

Le lancette non si spostano più, ma solo per alcuni Paesi. Come abbiamo già accennato infatti l’ora legale non è adottata ovunque. Tra quelli che l’hanno abolita c’è gran parte dell’Asia, una parte del Sudamerica e Centro America, alcuni Stati dell’Australia e l’Africa. Nel 2023 l’Egitto è stato l’ultimo Paese a introdurla, mentre Iran, Siria e Giordania sono stati gli ultimi ad abolirla, sempre nello stesso anno.

Perché in Africa non viene utilizzata? Perché essendo molto vicina all’equatore, si andrebbe a perdere la sua utilità di risparmio sulla luce, poiché la variazione tra il giorno e la notte è minima. E come abbiamo detto, anche molte zone degli Stati Uniti non cambiano mai l’ora, come la maggior parte dell’Arizona (a parte la Nazione Navajo), le Hawaii, le Isole Marianne settentrionali, Porto Rico, Guam, le Samoa Americane e le Isole Vergini Americane. Inoltre, a partire da quest’anno, anche l’Ucraina ha smesso di spostare le lancette dell’orologio, mantenendo sempre la stessa ora. E l’Italia? Se ne parla da un po’, ma al momento nulla di fatto. Almeno fino al 2026, pare, quando il Parlamento si riunirà per discutere sull’argomento.