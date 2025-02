Carrarese – Cremonese, il mister Calabro dovrà fare a meno di Cicconi squalificato

In previsione del match di sabato 1 marzo allo Stadio dei Marmi tra Carrarese e Cremonese, Calabro rassicura i tifosi in conferenza stampa.

Sarà un match impegnativo e probabilmente adrenalinico, quello di sabato 1 marzo, che vedrà la squadra della Carrarese affrontare la Cremonese presso lo Stadio dei Marmi.

A compiere alcune valutazioni sulla squadra ci ha pensato l’allenatore Antonio Calabro che, in sede di conferenza stampa, ha commentato la recente squalifica del centrocampista Manuel Cicconi, consapevole che il prossimo incontro si rivelerà un banco di prova importante.

Nato a Galatina nel 1976, Calabro ha militato in precedenza nelle squadre del Casarano, del Castel di Sangro e della Pistoiese, prima di intraprendere la carriera di allenatore. In tale veste, ha poi guidato il Gallipoli, portandolo alla promozione in serie D, la Virtus Francavilla, che ha guadagnato l’ingresso alla Lega Pro, ma anche il Carpi, traghettandolo in serie B, la Viterbese e il Catanzaro.

A gennaio del 2024, infine, è stato nominato allenatore della Carrarese, subentrando all’uscente Alessandro Del Canto, e sotto le sue direttive la squadra ha ottenuto una storica promozione in serie B dopo ben 76 anni. Ora si profila però una partita cruciale, che vedrà la brigata carrarese affrontare nelle prossime ore una Cremonese più temibile che mai. Ecco cos’ha riferito Calabro in conferenza stampa.

Le riflessioni del mister

In sede di conferenza stampa, Calabro ha elogiato l’impegno dei propri ragazzi: “L’apporto che i giovani stanno garantendo, sia in termini di risultati che di prestazioni, è fuori discussione: contro la Reggiana, per esempio, ha segnato Guarino, il settimo marcatore under 23 capace di andare in rete quest’anno. Questo dimostra che proseguiamo sulla linea tracciata a inizio stagione“.

E ha ribadito: “Tengo a precisare che ciò che vediamo sul rettangolo verde non è casuale, ma il frutto di una programmazione seria, gestita da una società lungimirante che, condividendo ogni idea con me, ha deciso strategicamente di investire in nuovi talenti per dare continuità ai risultati positivi e costruire un progetto di crescita a 360 gradi“. In merito all’imminente match, Calabro ha commentato: “Dopodomani affronteremo una Cremonese fortissima, una squadra con ambizioni ben diverse dalle nostre, reduce da una finale playoff disputata proprio lo scorso anno. (…) Verranno qui con la fame di chi ha come obiettivo il ritorno nella massima categoria. (…) Uno dei nostri obiettivi per sabato sarà ritrovare maggiore solidità difensiva: i quattro goal subiti nelle ultime due gare sono un dato che sappiamo di dover correggere“. Difesa che, però, si ritroverà orfana di Manuel Cicconi.

Calabro sull’assenza in campo di Manuel Cicconi

L’allenatore della Carrarese ha ammesso: “Sabato dovremo sopperire all’assenza di Cicconi, che per squalifica non potrà essere nella partita, ma ritroveremo Cerri, ed è una buona notizia“.

E ha concluso: “Abbiamo diverse soluzioni per sostituirlo, e sono certo che chi lo rimpiazzerà sarà all’altezza della sfida. (…) Ho ricevuto ottime risposte dai ragazzi, considerati i ritmi alti tenuti durante la settimana. Saranno tutti regolarmente arruolabili per il match contro la Cremonese“.