Gratta e vinci, 1 su 4 di questi sono vincenti: il tabaccaio lo sa e li nasconde | Chiedi sempre questo modello

Se proprio vuoi tentare la fortuna al Gratta e Vinci, fallo solo con questo tipo: 1 su 4 dei biglietti è vincente.

A chi non piacerebbe ritrovarsi miliardari senza dover faticare per nulla. Mai più sveglia la mattina alle 6, basta traffico, stanchezza, problemi vari.

Potersi permettere tutto quello che si desidera senza dover chiedere quanto costa, e andare in vacanza decidendolo all’ultimo momento.

Un sogno, che per la maggior parte di noi rimane tale. Perché se c’è una piccola e fortunata fetta di popolazione che vive esattamente così, per tutti gli altri vale la regola che se non ti alzi la mattina per andare a sudarti la pagnotta, non mangi.

Molti allora non potendo contare in un’eredità sostanziosa, magari un vecchio zio d’America, come si vede nei film, ripongono le proprie speranze nei Gratta e Vinci. Se anche tu sei tra questi, sappi che c’è un tipo di biglietti che promette di essere vincente 1 volta su 4. E non è poco. Vediamo di quale si tratta.

Gratta e Vinci: con questo vinci 1 volta su 4

Tentare la fortuna al Gratta e Vinci deve essere un’azione consapevole. Si tratta pur sempre di gioco d’azzardo, dove alla fine dei conti è il banco a vincere sempre. In questo caso, lo Stato. Troppe persone purtroppo si ammalano di ludopatia, una vera e propria dipendenza da gioco, che fa loro perdere praticamente tutti i loro risparmi. L’iter è sempre lo stesso: si gioca, si perde e si continua a giocare sperando di rifarsi, continuando a perdere, fino a ridursi sul lastrico.

Ecco perché consigliamo di giocare con consapevolezza, tenendo presente che per alcuni tipi di biglietti le vincite sono estremamente rare. Un esempio? Un semplice Mini doppia sfida da 2 euro, che nella teoria offre due possibilità di vittoria. Nella sostanza per vincerne appena 5 a ne dovresti acquistare 16. E il premio massimo di 100.000 euro? La probabilità è 1 ogni 9.600.000,00 biglietti.

Il biglietto con cui tentare la sorte

Se proprio ci vuoi provare, basta consultare il sito grattaevinci.com che mostra tutte le probabilità di vincita per ogni tipo di Gratta e Vinci. E quello che offre 1 possibilità su 4 è La grande occasione, da 15 euro. Una investimento non da poco, che però risulta essere tra i più convenienti. Infatti 1 biglietto su 4 contiene una vincita superiore alla giocata.

E nello specifico, puoi vincere ad esempio 25 euro con 1 biglietto su 7. Ricordiamo comunque che l’acquisto di un Gratta e Vinci deve essere un’occasione sporadica, non un’abitudine. Perché arricchirsi in questo modo capita 1 volta su svariati milioni. Quasi impossibile.