Superbonus abbigliamento-scarpe- borse: lo stato ti riempie l’armadio | Ti basta andare in questi negozi

In arrivo un incentivo che permetta di far ripartire i consumi e sostenere i negozi in difficoltà: ecco in cosa consiste il SuperBonus che può essere utilizzato per abbigliamento o arredamento.

Il Governo italiano sta studiando una nuova misura economica che serva per il rilancio dei consumi. Si tratterebbe di un bonus shopping che potrebbe essere attivo a partire dal prossimo mese di agosto.

L’iniziativa punta a incentivare l’acquisto di abbigliamento, scarpe e borse, oltre che di arredamento, per dare un sostegno immediato ai settori più colpiti dalla crisi economica seguita al lockdown.

Il Bonus intende stimolare la ripresa del commercio al dettaglio, soprattutto nel caso dei negozi fisici che hanno registrato un drastico calo delle vendite negli ultimi anni.

Con questa iniziativa si vuole anche spingere i consumatori a preferire pagamenti tracciabili come bancomat e carte di credito, riducendo l’uso del contante.

Bonus shopping e arredamento: la nuova iniziativa del Governo per rilanciare i consumi

Secondo il sottosegretario allo Sviluppo Economico Alessia Morani, il Governo sta lavorando da settimane a una strategia che preveda incentivi mirati per rilanciare la spesa nei settori in maggiore difficoltà. Il progetto non è ancora stato definito, ma sono previsti ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Il principio alla base del nuovo Superbonus sarebbe quello già applicato per ristoranti e bar. I consumatori che effettueranno acquisti in negozi fisici aderenti potranno ottenere uno sconto immediato alla cassa oppure un rimborso successivo. Il requisito fondamentale consiste nel metodo di pagamento: bisogna pagare con strumenti elettronici e non in contanti.

Questa misura si inserisce in una strategia più ampia che punta alla digitalizzazione dei pagamenti e alla lotta all’evasione fiscale. Anche le associazioni di categoria, come Confcommercio, Confesercenti e Fipe, hanno accolto positivamente l’idea che favorirebbe sia grandi catene che piccoli negozi.

Le iniziative locali per il rilancio del commercio applicate a Piacenza e Ascoli

In attesa di questo Bonus da applicare a livello nazionale, alcune città hanno già lanciato iniziative per rilanciare il commercio locale. A Piacenza e Ascoli, ad esempio, è stato avviato il programma “compra e vinci”, inserito nell’iniziativa “Viviamo il centro”. Chi effettua acquisti nei negozi del centro storico entro il 6 settembre riceverà un incentivo, a patto di conservare gli scontrini e presentarli secondo le modalità indicate.

Tutti i negozi locali che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili dall’apposito logo che è esposto all’ingresso dell’esercizio commerciale. In questo modo, i consumatori possono identificare facilmente i punti vendita che offrono agevolazioni sugli acquisti.