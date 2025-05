Carrara: cresce il calcio giovanile in città | Grande successo per la fase regionale del Grassroots Festival

Oltre 250 giovani e promettenti giocatori da tutta la Toscana hanno aderito alla fase regionale del Grassroots Festival: grande attesa per l’appuntamento a Firenze.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, la città di Carrara ha ospitato la fase regionale dell’attesissimo Grassroots Festival, un evento di spicco nel panorama del calcio giovanile italiano.

Organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco del Calcio (FIGC), questa manifestazione sportiva è dedicata alle categorie femminili e ai Pulcini, promuovendo ogni anno i valori dello sport, dell’inclusione e della formazione, e ha segnato una giornata all’insegna della festa e della sana competizione tra i giovani atleti delle società dilettantistiche toscane.

L’evento si è svolto presso gli impianti sportivi messi a disposizione dalle società Don Bosco Fossone e Carrarese Giovani, coinvolgendo baby squadre come ASD Forte dei Marmi, USD Tau Calcio Altopascio, ASD Sporting Pietrasanta e ACD Massa, che si sono qualificate attraverso le competizioni locali.

Ecco i risultati del girone regionale del Grassroots Festival e chi accederà all’edizione nazionale di Firenze, fissata per il 14 e 15 giugno.

A Carrara brillano le giovani promesse del calcio

Le due giornate del Grassroots Festival sono state caratterizzate da tornei strutturati in partite a ranghi ridotti, come il Torneo Magico per la compagine femminile (5 contro 5) e il Grassroots Challenge per i Pulcini, con incontri serrati ma divertenti che hanno enfatizzato la tecnica, la grinta e il fair play dei giovani contendenti.

Tra gli oltre 250 partecipanti al contest sportivo, sono stati i ragazzi dell’ASD Tau Calcio Altopascio a conquistare il titolo regionale, grazie e un gioco corale e a una solida organizzazione tattica che ha permesso loro di piazzare un 3-1 vincente contro l’USD Forte dei Marmi nel corso del match finale. Entrambe le squadre si sono accaparrate l’accesso alla 14esima edizione nazionale del Grassroots Festival, in programma il 14 e il 15 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, a Firenze, ove rappresenteranno la Toscana contro le migliori realtà giovanili italiane.

Un evento trasversale

Nel corso della due giorni dedicata allo sport giovanile hanno presenziato anche alcune personalità politiche e sportive di rilievo, a partire dall’assessore allo sport del Comune di Carrara Lara Benfatto.

A porgere i propri omaggi ai talenti in erba del Grassroots Festival, anche il delegato CONI di Massa Vittorio Cucurnia, il consigliere regionale FIGC Andrea Antonioli e il coordinatore regionale SGS Toscana Enrico Gabbrielli.