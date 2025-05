23 maggio 2025 al via la rassegna dei Teatri di Massa: tutti gli studenti coinvolti nel progetto ‘La classe va in scena’

A partire da domani, il Teatro Guglielmi e il Teatro dei Servi ospiteranno 16 spettacoli ideati e realizzati da studenti e docenti: il programma.

La città di Massa si prepara ad esaltare i talenti in erba nel campo della recitazione grazie a un’esperienza che coinvolgerà non solo il pubblico, ma anche gli alunni e gli insegnanti di alcuni istituti scolastici del territorio.

Sta infatti per tornare la rassegna teatrale “La classe va in scena”, un evento che trasformerà gli studenti in autentici protagonisti degli anfiteatri massesi.

Dal 23 maggio all’11 giugno il Teatro Guglielmi e il Teatri dei Servi diventeranno le cornici esclusive di ben 16 spettacoli, frutto della creatività e dell’impegno dei giovani attori e dei propri coordinatori scolastici, che da mesi si occupano della scrittura di testi, della selezione dei costumi, delle scenografie e persino della composizione musicale.

Questa iniziativa, promossa anche dall’Amministrazione comunale, ha il duplice obiettivo di rilanciare il fascino degli odeon e di stimolare la fantasia dei protagonisti e degli astanti: ecco tutti gli appuntamenti in programma.

“La classe torna in scena”: gli eventi in scaletta

Come anticipato, il sipario si alzerà venerdì 23 maggio con un doppio debutto musicale. Al Teatro Guglielmi, gli studenti del Liceo Musicale Felice Palma dell’ISS Gentileschi presenteranno “… Ce n’è per tutti 2025 – Prima parte: gli ensemble e le orchestre”, mentre al Teatro dei Servi i giovani musicisti della scuola G. Parini si esibiranno in “Ciak, si suona!”.

La giornata di sabato 24 maggio, invece, toccherà all’orchestra sinfonica del liceo musicale, mentre il 26 maggio i bambini della scuola primaria Collodi porteranno in scena “Vulcanesi e Nuvolesi”. A seguire, la rappresentazione “Le mille e una note”, a cura dei ragazzi della secondaria Don Milani, fissata per il 26 maggio, nonché le istruttive riflessioni de Gli In Stabili dell’istituto Malaspina, che daranno vita a “G&R, ovvero come sopravvivere all’adolescenza” il prossimo 30 maggio. Di seguito, anche il programma di giugno.

Anche a giugno “La classe torna in scena”

Martedì 3 giugno la scuola secondaria Staffetti porterà sul palco un omaggio a Leopardi, “L’infinito Giacomo”, e il giorno successivo sarà la volta del tributo “Memorie incomplete di un giorno alla De Amicis”, realizzato dagli studenti dell’omonima primaria.

Il 5 giugno la primaria Alighieri proporrà al pubblico “Buon viaggio”, mentre il 6 giugno toccherà alla primaria Carducci, che metterà in scena “Processo a Pinocchio”, ideato dal laboratorio TeatriAMO. Il gran finale, previsto per il 10 e l’11 giugno, riporterà un classico a teatro grazie alla rappresentazione “Lysextrata” dei ragazzi del liceo classico Rossi, e chiuderà la rassegna “L’elogio della democrazia. Viaggio nella Costituzione tra testi e contesti”, a cura dell’Officina della Comunicazione.