Commercianti di Marina di Carrara contro i cantieri estivi: “Stop ai disagi”

La presenza di cantieri sul lungomare di Marina di Carrara preoccupa i commercianti locali, soprattutto in vista della stagione estiva.

Si preannuncia un’estate caotica per Marina di Carrara: i numerosi cantieri dislocati sul lungomare stanno infatti paralizzando il traffico, suscitando la comprensibile esasperazione di turisti e residenti.

I lavori, legati in parte al progetto Waterfront e in parte ai fondi PNRR, procedono per giunta a rilento, con pochi operai al lavoro e senza una chiara pianificazione.

Un disagio non trascurabile per le attività commerciali della zona, che in molti casi lamentano una pioggia di disdette da parte della clientela: gli avventori, infatti, desistono dall’onorare le rispettive prenotazioni a causa del traffico congestionato. L’assenza di parcheggi e la penuria di percorsi pedonali praticabili, poi, fanno il resto.

A peggiorare la situazione, un cordolo di cemento in mezzo alla carreggiata crea code aggiuntive: Alida Vatteroni, presidente di Confesercenti Carrara, ha perciò rivolto un appello all’Amministrazione, definendo la strada del lungomare come un “percorso ad ostacoli” e richiedendo maggiore organizzazione e operatività all’Amministrazione locale.

Vatteroni: “Stagione estiva a rischio fallimento”

Alida Vatteroni ha esternato la propria preoccupazione: “I lavori, partiti con tempi e modalità poco chiari, avanzano a rilento. Gli operai presenti nei cantieri sono pochi, spesso non più di tre o quattro, e si spostano da un punto all’altro senza concludere alcun tratto in modo definitivo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: traffico congestionato, difficoltà di accesso e parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili compromessi, perfino disagi per i mezzi di soccorso“.

E prosegue: “Addirittura, molti passanti pensano che i negozi siano chiusi, circondati come sono da transenne e da lavori in corso. Una situazione che, se non affrontata con urgenza, rischia di fare fallire la stagione estiva prima ancora che inizi“. Previsione condivisa anche dal consigliere comunale della Lista Ferri Filippo Mirabella.

Commercianti e residenti in rivolta

Anche Filippo Mirabella ha evidenziato il malcontento degli operatori economici locali, penalizzati dall’apparente immobilità dei cantieri e dalla disagevole circolazione sul lungomare.

Il consigliere ha infatti riferito: “Il risultato è una città impreparata ad affrontare la stagione turistica, con un litorale ferito da progetti invasivi e da un clima caotico. Chi guida una città costiera non può sottovalutare l’importanza della stagione estiva per l’economia e l’immagine del territorio“. Per poi concludere: “E invece, di fronte a scelte discutibili e a una gestione che appare più burocratica che politica, il Comune mostra tutte le sue fragilità. La credibilità dell’Amministrazione comunale è in discussione, e i disagi vissuti dai cittadini e dagli operatori balneari ne sono la prova più concreta“.