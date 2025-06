BOMBA GIORGETTI – PUBBLICATE LE LISTE, un lavoro e una casa a 10 mila euro: solo chi mette la firma in Comune li avrà | Apocalisse agli sportelli

Dopo anni finalmente la bella notizia sul lavoro e la casa a 10.000 euro: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri utenti sono sempre curiosi di volere essere al corrente di tutti i Bonus che sono disponibili nel 2025 ma anche tutti quelli che possono agevolare la vita dei nostri lettori. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire una questione lanciata da Giorgetti proprio che potrebbe fare al caso di moltissimi di voi: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Il mondo del lavoro e, di conseguenza, la società moderna è diventato un punto di forza di tantissimi lettori che vorrebbero saperne di più circa le novità e i sostegni economici che potrebbero cambiare la vita di ciascuno di noi.

Vi sono, in questo periodo storico, diversi problemi legati alla crisi economica dovuta al rincaro dei prezzi dovuti sia alla guerra tra Russia e Ucraina e sia ai dazi introdotti da Donald Trump, che hanno cambiato il modo di fare di tantissimi utenti.

Andiamo a vedere, però, come il Governo Meloni e la Legge di Bilancio hanno cercato di lavorare bene in quest’ultimi tempi , puntando proprio su alcuni Bonus che alcune famiglie potrebbero ricevere ma non ne sono a conoscenza e che , nello stesso tempo, potrebbero puntare a migliorare la vita di moltissimi di voi.

Bonus e novità che ti svoltano la vita: ecco di che si tratta

Non tutti lo sanno ma nel 2025 tantissime sono le novità per quanto riguarda i lavoratori che si sono trasferiti in un’altra città per lavoro e possono essere indirizzati ad una modifica sostanziale dei loro risparmi, tanto da dedicare ad essi un vero e proprio Bonus. La Legge di Bilancio, infatti, ha introdotto un incentivo pensato proprio per queste situazioni soprattutto per evitare di rendere troppo pesante il costo dell’alloggio a chi cambia città per esigenza lavorativa.

Vi sono, però, dei requisiti da tener conto che sono i seguenti:

essere stati assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025

avere percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;

aver trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trova la nuova sede di lavoro, purché si trovi a oltre 100 chilometri da quello precedente

Regole da rispettare

Come spiega la legge, infatti, con la circolare n. 4/2025 dell’Agenzia delle Entrate si dice che l rimborso riconosciuto dal datore di lavoro è alternativo alla detrazione fiscale prevista per le stesse spese.

In altre parole secondo la legge: “Con specifico riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 16, commi da 01 a 1-ter, del TUIR, che sono determinate forfetariamente, si precisa che le stesse spettano, sussistendo gli ulteriori requisiti previsti dalla norma, se l’importo del canone di locazione pagato dal lavoratore eccede l’importo rimborsato dal datore di lavoro, rimanendo, di conseguenza, una parte dello stesso a carico del lavoratore”.