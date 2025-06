Carrara: il Comune prende possesso di diversi immobili nell’area dell’ex Montecatini

Edificio nell'area ex Montecatini - Lagazzettadimassaecarrara.it (Fonte Facebook)

La conferma dall’Assessore al Patrimonio Carlo Orlandi: diversi edifici nell’ex Montecatini verranno acquisiti dal Comune e poi affidati all’immobiliare “La Rosa”.

Il Comune di Carrara si prepara a un’acquisizione epocale, che riguarderà diversi spazi all’interno dell’ex Montecatini e che restituirà alla cittadinanza piazze, parcheggi e nuovi fondi commerciali.

Per anni, l’area è rimasta in una sorta di limbo, inutilizzata e in attesa di una mossa decisiva da parte dell’Amministrazione carrarese, mossa che ora si concretizza grazie a un accordo con la società immobiliare “La Rosa”.

Il Comune entrerà infatti in possesso di quasi 11mila metri quadrati di spazi esterni, tra cui piazza Brucellaria e largo Ugo Mazzuchelli, e acquisirà inoltre due fondi commerciali e un parcheggio interrato da 10mila metri quadrati e 27 box auto.

Lo conferma l’Assessore al Patrimonio Carlo Orlandi, che sottolinea inoltre i potenziali benefici dell’acquisizione per lo sviluppo di Carrara est. La delibera sarà presto discussa in consiglio comunale per l’approvazione definitiva; nel frattempo, ecco i dettagli del progetto.

Un nuovo volto per l’ex Montecatini

Uno degli aspetti più interessanti della massiva acquisizione è senz’altro il recupero del grande parcheggio sotterraneo, che ospiterà oltre 400 nuovi posti auto proprio a ridosso del centro città. La gestione dei parcheggi verrà affidata all’immobiliare “La Rosa” che, a quanto si apprende finora, applicherà la tariffa della zona verde, ovvero 50 centesimi all’ora. Potranno però essere attivate delle convenzioni speciali per commercianti, dipendenti pubblici e anche durante gli eventi cittadini.

Per quanto riguarda gli edifici, il Sindaco Serena Arrighi ha riferito che l’Amministrazione sta lavorando per definirne la destinazione finale, con l’obiettivo di renderli fruibili ai cittadini di Carrara. L’intenzione ultima, secondo Arrighi, è quella di regalare alla città uno spazio completamente riqualificato e utile all’intera comunità.

Orlandi: “Era un obiettivo della nostra Amministrazione”

Carlo Orlandi ha illustrato la natura del progetto, spiegando, come riporta anche lavoceapuana.com: “Con questa transazione andremo a restituire a tutti i carraresi un’area importantissima della loro città. Grazie a un lavoro attento e scrupoloso siamo riusciti a sbloccare una situazione di stallo che per anni ha rappresentato un freno allo sviluppo di Carrara est, e non solo“.

Un’iniziativa che, secondo Orlandi, è “un altro obiettivo che, come Amministrazione, ci eravamo posti fin dal nostro insediamento, e sono quindi felice oggi di poter dire di essere riusciti a portarlo a termine. Un grazie infine a tutti i lavoratori e dipendenti comunali che hanno seguito tutte le operazioni“.