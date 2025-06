ULTIM’ORA TRASPORTI: ti spettano 1.000€ di risarcimento se hai quest’auto, il costruttore perde la battaglia legale | Con uno di questi modelli svolti l’estate

Se hai quest’auto potresti ricevere 1000 euro di risarcimento proprio per questo motivo: andiamo a capirci qualcosa in più

Molto spesso nel corso degli anni avvengono dei cambiamenti davvero innovativi che ti lasciano senza parole soprattutto quando si parla di risarcimento per un motivo alquanto serio e conciso: andiamo a vedere nel corso di questo articolo, come mai se possiedi questo tipo di auto ti spetta un ingente somma di risarcimento: ecco tutti i dettagli e le curiosità che possono svoltarti la vita.

Nel corso degli anni, le cose sono molto cambiate e si punta su un nuovo genere di novità che riguardano le automobili e tutto quello che ne concerne. Ad esempio, a prendere sopravvento in questo periodo abbiamo le auto elettriche e ibride, perfette per il sostegno e il rispetto del ambiente ma soprattutto ad evitare l’inquinamento di esso.

In questo caso, infatti, abbiamo deciso di parlare nel prossimo paragrafo di un risarcimento notevole sul possedere un determinato tipo di auto che possono fare la differenza nella tua vita ma soprattutto ti fanno recuperare qualche soldo in più soprattutto in questo periodo storico di cui ne abbiamo bisogno.

Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Auto, ecco come fare a ricevere 1000 euro: tutti i dettagli

Il risarcimento, soprattutto in determinati casi specifici sono davvero interessanti e puntano al recupero di qualche soldo in più per far fronte meglio alla tua situazione economica. Oggi, infatti, vi parleremo di una buona notizia per migliaia di automobilisti italiani che, grazie ad un accordo, infatti, avranno diritto ad un risarcimento fino a 1.100 euro.

Grazie ad un accordo raggiunto da Altroconsumo e Volkswagen , ci sarò un risarcimento a favore di 60mila consumatori italiani e saranno coinvolti sono quelli a marchio Volkswagen, Audi, Skoda e SEAT equipaggiati con motore diesel EA 189. L’importo, come anticipato, è di 1100 euro ma potrebbe scendere gradualmente in base alle diverse categorie di soggetti e di automobili che può essere pari a 383 euro per ciascun comproprietario in caso di veicoli con tre proprietari acquistati nuovi e rivenduti nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 26 settembre 2015.

L’impegno di Altro consumo

Inoltre, Altroconsumo si impegna anche a gestire il tutto tramite un apposito portale che sarà online a disposizione dei consumatori a partire dal mese di dicembre 2024.

Qui sarà possibile avere tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento del risarcimento.