3 pecore e 1 pastore: al centro commerciale baratti il tuo tagliaerba per il sistema più silenzioso del mercato | Pratino all’inglese in un’ora

Arriva l’innovativo sistema taglia-erba: un ritorno al passato inaspettato che ha fatto breccia nel cuore dei cittadini.

Chi di noi non desidera avere un prato falciato alla perfezione? Molti di noi finora sono ricorsi al classico tosaerba per ottenerlo, ma le cose potrebbero presto cambiare, grazie a un rivoluzionario servizio lanciato dalla celebre azienda di bricolage francese, Leroy Merlin.

Quest’ultimo fa parte di un più ampio progetto chiamato “Plan Bêêê”, che mira principalmente alla sostenibilità, un argomento caro a milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto quelle appartenenti alle nuove generazioni.

Si tratta di una soluzione alternativa ma efficace al tradizionale taglio meccanico dell’erba. Ma in questo caso non bisogna ricorrere a mezzi particolari: basterà noleggiare un gruppo di pecore. Proprio così. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Addio tosaerba: è arrivato il momento della pecore sfalcia-erba

Con il tempo tagliare l’erba può rivelarsi un compito alquanto drenante, noioso e perfino costoso. Leroy Merlin ha sempre cercato di rimanere al passo con le richieste della sua clientela, e stavolta lo ha fatto introducendo un sistema sfalcia-prato a inquinamento zero, economico e silenzioso.

Ora i cittadini avranno la possibilità di chiamare a casa un gruppo di pecore e capre che taglieranno l’erba al posto loro. Questa iniziativa, al momento disponibile solo in Francia, rappresenta una risposta all’inquinamento acustico e alle emissioni nocive legate ai classici tosaerba.

Servizio a domicilio

Per usufruire del servizio messo a disposizione dalla nota azienda transalpina, è sufficiente effettuare una prenotazione online. Il costo mensile è stimato a 230 euro. Nonostante non sembri una cifra modesta, in realtà è fino al 25% più conveniente rispetto alla manutenzione tradizionale.

Nel prezzo finale è inclusa la costruzione di recinti, abbeveratoi così come uno studio di fattibilità. Le pecore, oltre a nutrirsi di erba, incentivano la biodiversità e offrono una concimazione naturale. Come accennato in precedenza, ci sono numerosi vantaggi che derivano dall’utilizzo di questo affascinante e innovativo servizio. Oltre alle zero emissioni, non ci saranno rumori a infastidire il vicinato, né tanto meno rifiuti da smaltire. Infatti, da adesso in poi, il progetto Plan Bêêê non sarà riservato solo alle aziende, ma si estende anche ai privati.