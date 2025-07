Fivizzano, al via il Festival Irlandese: 4 giorni no stop tra enogastronomia, musiche tradizionali e danze celtiche

Il Comune di Fivizzano si prepara a ospitare la manifestazione celtica in un weekend di musica, danze, rievocazioni storiche e tanta birra artigianale.

Manca solo una manciata di giorni: dal 31 luglio al prossimo 3 agosto il borgo di Fivizzano, in Lunigiana, si trasformerà in un angolo di Irlanda per la nuova edizione del Festival Irlandese e Celtico, un evento itinerante che celebra la cultura celtica con un mix di musica, tradizione e convivialità.

Nato oltre vent’anni addietro ad Aulla, il Festival traghetterà nel cuore della Toscana un’atmosfera unica, in grado di condurre i visitatori in un viaggio attraverso gli usi e costumi, la gastronomia e il folklore dell’Isola di Smeraldo.

Il centro storico di Fivizzano, con le sue suggestive stradine medievali, diventerà la cornice perfetta per un weekend di colori, sapori e suoni tipicamente irlandesi e il programma, ricco e variegato, offrirà un’esperienza immersiva agli avventori di tutte le età.

Ecco i principali eventi in programma e le band di calibro internazionale che si esibiranno a turno sul palco del Festival Irlandese.

Il Festival Irlandese si prepara ad infiammare Fivizzano

Tra i nomi di spicco della rassegna troviamo i Saor Patrol, definiti i “Motorhead del folk” per il loro mix di musica popolare e rock, ma anche i GreenBand, un gruppo dublinese che alterna le ballate tradizionali a brani più vivaci, scanditi da violino, banjo e basso. Troveranno spazio anche i Clumsy Maggie, con il loro ritmo energico, e i Bards from Yesterday, maestri del rock-folk moderno, mentre Siobhan e Gavin, campioni di Irish Dance, incanteranno il pubblico con la loro performance a base di coreografie tradizionali.

Il Villaggio Celtico, inoltre, costituirà una delle attrazioni più adrenaliniche e storicamente interessanti: allestito nel cuore del Festival, questa ricostruzione accurata vedrà come protagonisti figuranti in costume, tende di legno e banchetti in cui sarà possibile assaporare il tipico idromele e l’ippocrasso, un vino fermentato e addolcito con il miele. Gli avventori potranno assistere agli allenamenti di spadaccini, arcieri e persino partecipare alla “Gara dei Bardi”, ma anche assistere a un incantevole matrimonio celtico celebrato da un druido. In loco saranno presenti anche mostre fotografiche e esposizioni di strumenti antichi a corde e a fiato, mentre l’area gastronomica offrirà una variegata gamma di specialità irlandesi, da innaffiare con l’immancabile Guinness, nonché degustazioni di whiskeys pregiati.

Ingresso e altre informazioni

L’ingresso al Festival è gratuito, e i visitatori potranno usufruire anche di un ampio parcheggio libero. Tutti gli eventi in programma verranno riproposti ciclicamente ogni giorno, dal giovedì alla successiva domenica.

I cani sono i benvenuti, purché tenuti al guinzaglio; si consiglia però di valutare la sensibilità dell’animale, data l’intensità dei suoni e l’ampia affluenza prevista.