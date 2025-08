Rally Elba Storico, tutto pronto per la 37esima edizione: in gara i modelli più esclusivi dal 1991 al 2000

In arrivo la 37esima edizione dell’affascinante evento dedicato alle vetture storiche: ecco le date salienti per le iscrizioni e le novità in programma.

Per la gioia degli appassionati della auto d’epoca, il Rally Elba Storico – Trofeo Locman Italy tornerà per la sua 37esima edizione il 26 e 27 settembre 2025, riconfermandosi come uno degli eventi più attesi e iconici nel panorama delle competizioni dedicate alle vetture storiche.

Organizzato da ACI Livorno Sport, il rally è valido per il FIA European Historic Rally Championship, nonché per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, e quest’anno accoglierà anche le auto classiche costruite tra il 1991 e il 2000 grazie alle nuove normative FIA.

Fondato nel lontano 1988, il Rally Elba Storico nasce per celebrare la tradizione sportiva dell’isola toscana, già teatro di gare moderne, e negli anni si è evoluto in una manifestazione internazionale che combina l’adrenalina della competizione con la cultura e la promozione del territorio.

Ecco tutte le novità in programma e le date utili per le iscrizioni e la partecipazione all’evento.

Rally Elba Storico verso la 37esima edizione

Come anticipato, l’evento sorprenderà gli astanti con alcune novità, a partire dallo spostamento del quartier generale a Portoferraio, presso l’Hotel Airone. Capoliveri, però, resterà il fulcro della competizione, e ospiterà sia la prova cittadina che il parco di assistenza e la cerimonia di arrivo. Porto Azzurro, invece, sarà teatro della partenza e delle verifiche tecniche, mentre Rio Marina sarà coinvolta con un riordinamento sul lungomare.

Le iscrizioni apriranno il prossimo 10 agosto, e chiuderanno in data 10 settembre; il rally si articolerà in 3 tappe e ben 10 prove speciali, per un totale di 133,3 chilometri cronometrati su 366,96 chilometri complessivi. Un’autentica gimkana vintage che vedrà la luce nella parte occidentale dell’isola, per poi svilupparsi e concludersi nell’area orientale. Al momento, però, non si hanno ulteriori informazioni sui nomi delle prove speciali e sugli orari precisi dell’evento: vi consigliamo perciò di monitorare costantemente la pagina rallyelbastorico.net.

Un volano per l’economia locale

Il Rally Elba Storico rappresenta anche un’occasione per regalare nuovo lustro al territorio elbano: la collaborazione tra le varie amministrazioni comunali, infatti, rinsalda lo spirito di comunità, e il tam tam sui social riporterà inevitabilmente i riflettori sull’isola, rinnovando così l’affluenza di turisti anche oltre il termine fisiologico dell’alta stagione.

L’iniziativa “Graffiti”, inoltre, affiancherà la gara principale, richiamando cultori della disciplina da tutta Europa e offrendo ai presenti un’ulteriore attrazione, sempre nella splendida cornice dell’Elba.