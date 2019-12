Aulla



Ferri: "Importante passo avanti per i lavori della frana delle Lame di Aulla"

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:22

Oggi un altro passo importante per i lavori della frana delle Lame di Aulla perché il capo compartimento Anas Toscana Ing. Stefano Liani, insieme al personale del Compartimento Toscano, ha effettuato un sopralluogo sul posto assicurando che in tempi brevi, probabilmente entro la fine del mese, verranno terminati i lavori della somma urgenza per la messa in sicurezza, verrà rimosso il semaforo che limita la circolazione. Con l’inizio dell’anno verrà invece completato il progetto per il proseguimento dell’opera e verranno eseguiti i lavori già finanziati.



Il sopralluogo dei tecnici Anas ha riguardato anche lo svincolo nella frazione di Caprigliola, opera anche questa già finanziata, ma ancora nella fase di definizione del Progetto.

Si è poi parlato della viabilità terna ad Aulla e del riparto di competenze tra Comune e Anas, registrando la disponibilità di quest’ultima a venire incontro alle esigenze evidendenziate dall’Amministrazione.



"Sono soddisfatto - commenta Cosimo Maria Ferri - che le cose si stiano muovendo nella direzione giusta e che l’Anas stia dando finalmente risposte positive per il territorio con concretezza e reattività. Si tratta di opere importanti e strategiche per la nostra viabilità, come ho segnalato anche nella mia interrogazione parlamentare".