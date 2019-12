Giovane in moto muore nello scontro con un'auto

Altri articoli in Aulla

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:22

Oggi un altro passo importante per i lavori della frana delle Lame di Aulla perché il capo compartimento Anas Toscana Ing. Stefano Liani, insieme al personale del Compartimento Toscano, ha effettuato un sopralluogo sul posto

mercoledì, 4 dicembre 2019, 19:42

Il consigliere comunale del comune di Aulla Silvia Magnani interviene riguardo le condizioni di degrado della palestra del centro sportivo di Quercia, recentemente consegnata ad alcune associazioni sportive dall’amministrazione comunale di Aulla, insediata da oltre due anni

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:06

Successo per la prima edizione del Premio internazionale di arte letteraria "Il Canto di Dafne" ad Aulla; tutti i nomi dei poeti e scrittori premiati per dire no alla violenza sulle donne

venerdì, 22 novembre 2019, 20:22

La palazzina era interessata da lavori di ristrutturazione e, forse, proprio questi hanno innescato il corto circuito che la scorsa notte ha fatto scoppiare un incendio nell’appartamento nel sottotetto dove vivevano Luca Manzin, 29 anni originario di Aulla e la sua fidanzata di 27 anni

mercoledì, 20 novembre 2019, 16:19

Esattamente un anno fa riscuoteva un grande successo il "Festival della letteratura Thesaurus", che ebbe nella delegata alla cultura e alle pari opportunità del comune di Aulla, Marina Pratici, la sua madrina e infaticabile promotrice in Europa e nel mondo

venerdì, 15 novembre 2019, 15:19

I mezzi pesanti superiori alle 5 tonnellate, compresi i mezzi d'opera e per il trasporto marmi, potranno accedere tramite autorizzazione al transito autostradale