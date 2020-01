Aulla



Il bilancio di Silvia Magnani dopo due anni di mandato del sindaco Valettini

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:08

Il sindaco Roberto Valettini è appena arrivato a due anni di mandato, ma il consigliere comunale, Silvia Magnani è già pronta ad accusare per le gravi mancanze di questa amministrazione.

"A metà mandato non ha ancora capito che è sindaco di tutti. – afferma la Magnani - Confonde la città con il Comune e vanta successi inesistenti nascondendo avventure e disattenzioni colpevoli".



Silvia Mignani, ex sindaco del comune, denuncia la pubblicazione in cui Valettini avrebbe tirato le somme sul proprio mandato, elencando opere e interventi svolti.

"Si attribuisce meriti non suoi, come Il plesso scolastico di Serricciolo, la costruzione delle scuole realizzate dalla Regione Toscana – dichiara la Magnani - attribuendosi perfino l'intervento di recupero dei giardini di piazza della Vittoria realizzato da un privato a proprie spese. Si attribuisce il merito di aver riaperto la palestra di Quercia, dopo ben due anni e mezzo di attività al rallentatore."



Piano urbanistico, sistema scolastico, decoro, sono soltanto alcune delle mancanze dell'amministrazione, che continua, secondo il consigliere Silvia Magnani, ad attribuirsi meriti non propri e a celare fatti importanti, come il fallimento della Pallerone 2000.

"Galleggia in una realtà virtuale, il Sindaco di Aulla – denuncia la Magnani - nella realtà

concreta la Città di Aulla non è il castello incantato come vorrebbe far credere il primo Cittadino ma un centro abitato nel quale l'incuria, la sporcizia e l'abbandono sono ormai la quotidianità e i commercianti, disperati per tanta vanesia inconsistenza, disertano incontri con l'Amministrazione avendone sperimentato l'assoluta inutilità".