Aulla



Magnani: "Valettini galleggia in una realtà virtuale"

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:37

Il sindaco Valettini del comune di Aulla fa pubblicare un comunicato sui traguardi raggiunti della sua amministrazione: “È fantasy” dice il consigliere comunale Silvia Magnani.



Questo comunicato è stato fatto “per vantare successi inesistenti tralasciando la concretezza delle catastrofi che ha consegnato ai Cittadini del Comune di Aulla.”



Il consigliere accusa il sindaco di attribuirsi meriti altrui, “come il finanziamento ottenuto per il plesso scolastico di Serricciolo, la costruzione delle scuole realizzate dalla Regione Toscana, attribuendosi perfino l’intervento di recupero dei giardini di piazza della Vittoria realizzato da un privato a proprie spese.”



Inoltre “si attribuisce il merito di aver riaperto la palestra di Quercia, - continua Magnani - dopo ben due anni e mezzo di attività al rallentatore, tralasciando di ammettere che i praticanti devono esercitarsi nel gelo e fra detriti e calcinacci mentre le adiacenti piscine restano desolatamente chiuse malgrado le promesse elettorali.”



Tra dimenticanze e “scivoloni”, “non evita inoltre di inciampare scrivendo che il Piano Urbanistico intercomunale è stato approvato – scrive in chiusura il consigliere Magnani - dimenticando che tale documento, presentato all’opposizione a poche ore dal consiglio Comunale, è stato solo adottato e potrà essere approvato solo dopo le osservazioni previste dalla legge.”



In conclusione a questa miriade di accuse il consigliere aggiunge un augurio, che “il Sindaco di Aulla trovi il tempo per rassicurare insegnanti e famiglie che, grazie agli interventi che ancora non ha realizzato, le scuole non si allagheranno di nuovo al primo temporale.”