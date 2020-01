Secondo appuntamento con “Symposium”, protagonista la parola scritta

Altri articoli in Aulla

venerdì, 3 gennaio 2020, 10:34

L'iniziativa in programma il 5 gennaio ad Aulla: il gruppo motociclistico porterà i regali alla comunità terapeutica 'I numeri primi'

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:52

Ospiti di fama mondiale e due nuove sezioni, una dedicata al dialetto, l’altra agli autori stranieri, per la seconda edizione del Premio internazionale di arte letteraria "La Città della Rosa”, che sarà uno dei principali eventi culturali ad Aulla nel 2020

martedì, 24 dicembre 2019, 15:59

Tragico incidente stradale stamani, intorno alle 12, ad Albiano Magra sulla strada provinciale 70 di Buon Viaggio tra una moto e un'auto. Il centauro alla guida del motoveicolo, un 28enne di Ceparana, Alessandro Magnani è deceduto

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:22

Oggi un altro passo importante per i lavori della frana delle Lame di Aulla perché il capo compartimento Anas Toscana Ing. Stefano Liani, insieme al personale del Compartimento Toscano, ha effettuato un sopralluogo sul posto

mercoledì, 4 dicembre 2019, 19:42

Il consigliere comunale del comune di Aulla Silvia Magnani interviene riguardo le condizioni di degrado della palestra del centro sportivo di Quercia, recentemente consegnata ad alcune associazioni sportive dall’amministrazione comunale di Aulla, insediata da oltre due anni

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:06

Successo per la prima edizione del Premio internazionale di arte letteraria "Il Canto di Dafne" ad Aulla; tutti i nomi dei poeti e scrittori premiati per dire no alla violenza sulle donne