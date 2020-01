Aulla



Una motobefana solidale per i bambini della comunità terapeutica Numeri primi di Serinper

venerdì, 3 gennaio 2020, 10:34

Una 'motobefana' solidale quella organizzata dal gruppo motociclistico Vikings MC Italy per il 5 gennaio: in queste settimane di avvicinamento alla giornata dell'Epifania, infatti, sono stati raccolti giochi e doni da regalare ai bambini dai 3 ai 16 anni che si trovano nella struttura 'I Numeri Primi' gestita dalla cooperativa sociale Serinper ad Aulla.

La dirigenza della cooperativa ringrazia calorosamente il gruppo motociclistico Vikings per la bella iniziativa: un raduno, aperto a tutti i tipi di moto, che vuole così portare un pizzico di gioia e felicità ai bambini ospiti della comunità educativa per minori.

La consegna dei regali ci sarà il giorno stesso del raduno: le speciali 'befane' arriveranno non in sella a delle scope ma a delle fantastiche moto rombanti che sfileranno fino alla comunità terapeutica. Il programma dell'iniziativa prevede il ritrovo al parcheggio del Paprika, all'uscita del casello autostradale di Aulla.

Alle 16.30 la partenza verso 'I Numeri primi' per portare i doni e il materiale scolastico raccolto. A conclusione della giornata, il rientro previsto per le ore 19 con ritrovo al Club House 22, a Licciana Nardi (cena su prenotazione, serata con musica dal vivo). Per chi volesse partecipare, anche donando giocattoli e materiale didattico, basta contattare i numeri 392 4093745 oppure 345 1354914.