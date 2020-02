Aulla



Marina Pratici nominata responsabile di tre collane delle Edizioni Helicon

mercoledì, 19 febbraio 2020, 13:38

La poetessa Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara, è stata nominata responsabile di tre collane editoriali per la storica ed affermata casa editrice Edizioni Helicon di Arezzo.

Si tratta della collana di narrativa e saggistica “Le crete”, della collana di poesia “Le organze” e della collana di letteratura per l'infanzia “Le coccole”.

Un altro traguardo all’insegna dell’eccellenza per Marina Pratici, la quale considera “un grande onore ricoprire questo triplice e prestigioso ruolo per una casa editrice nota e stimata quale è la Edizioni Helicon.

Le collane saranno rivolte ad autori selezionati, si avvarranno di una personalizzata veste grafica e di un raffinato apparato critico.

Colgo, quindi, l’occasione per ringraziare, in particolar modo, la direttrice delle Edizioni Helicon, la dottoressa Maria Eugenia Miano” aggiunge la pluripremiata scrittrice aullese, la cui fama è dovuta anche alla sua infaticabile opera di divulgazione culturale.

Tra l’altro, è imminente l’uscita del diciottesimo libro di Marina Pratici, di cui è stato svelato il titolo: “L’etica della piuma”.

Il tutto mentre prosegue il tour internazionale di presentazione della precedente fatica letteraria della poetessa aullese, intitolata “La tenacia dell’onda”, che farà tappa venerdì 28 febbraio a Cracovia presso la nota libreria Italicus.

Marina Pratici è critico letterario, saggista e giornalista pubblicistica, ha tenuto conferenze, anche in sede universitaria, in Italia e all’estero.

Collabora con prestigiose riviste del settore, curando rubriche personali.

Poetessa e scrittrice, ha vinto più di cento Concorsi letterari nazionali e internazionali, rappresentando l’Italia al “Women Poetry” di New York.

Pluriaccademica, presidente, madrina, membro di giuria, ideatrice di prestigiosi Premi di letteratura, cofondatrice del Cenacolo letterario internazionale “AltreVoci”, è stata insignita di numerosi riconoscimenti ad personam, fra questi: la distinzione di Ufficiale della Repubblica Italiana per alti meriti culturali e sociali; di Dama della cultura europea presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi; di Grande accademica di Spagna a Madrid; di Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo a New York.

Le è stata conferita laurea honoris causa in scienze umane da parte della prestigiosa World Humanistic University di Miami, in Florida, e ha ricevuto nove premi alla carriera; la Medaglia d’onore della Presidenza del Senato della Repubblica Italiana per l’attività culturale; il Premio del Consolato dell’Ecuador per l’impegno sociale e culturale.

Ha svolto tour di presentazioni poetiche in USA, America del Sud ed Europa.

È stata ospite del Festival internacional de poesia in Nicaragua e madrina della Fiera del libro di Francoforte.

Ha pubblicato tredici volumi di poesia, tutti pluripremiati; un suo romanzo è stato tradotto in inglese, spagnolo e tedesco e presentato a New York, Boston ed altre città americane; il suo ultimo volume in poesia, tradotto in quattro lingue, è stato presentato a Nizza, Vienna, Budapest e San Francisco; ha, inoltre, all’attivo oltre duecento pubblicazioni critico-letterarie.