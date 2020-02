Aulla



Stop femminicidio: ad Aulla un momento di riflessione

sabato, 1 febbraio 2020, 12:46

“Cinque donne uccise in due giorni, sei in una settimana: un bilancio orribile, inaccettabile”, così la Delegata alle Pari Opportunità del Comune di Aulla, Marina Pratici. Che, per dare un segnale concreto e incrinare il muro omertoso dell’indifferenza, invita tutti, donne e uomini, a partecipare domani, domenica 2 Febbraio, alle ore 15:00 al momento di riflessione corale presso la ‘panchina rossa’ in Via Resistenza ad Aulla. “Siamo dinnanzi a una vera e propria emergenza nazionale per la quale occorre attivarsi su più fronti- prosegue Pratici - cominciando anche da piccoli azioni efficaci e mirate”. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Consulta delle Donne di Aulla, presieduta da Sabrina Erta, prima Consulta di tutti i Comuni lunigianesi. Al momento di riflessione, seguirà, alle ore 15,30 in Sala Giunta del Comune di Aulla, l’evento ‘Amore e Psiche’ che farà il punto proprio sul rapporto di coppia. “Tra le mura domestiche, o comunque per mano di partner, mariti e fidanzati, vengono commessi oltre l'85% dei delitti con vittime femminili. La coppia si conferma come un 'luogo' ad alto rischio” conclude Marina Pratici