Aulla



Storie di castagne, di ricette preziose e delle preoccupazioni del duca di Modena

mercoledì, 5 febbraio 2020, 23:07

Si presenta sabato 8 a San Caprasio ad Aulla, alle 15,30, il più bel libro scritto di recente sulla cultura del castagno e su quella farina di castagne che nel corso dei secoli ha salvato tante volte dalla fame le nostre popolazioni e oggi la mitica farina dolce è diventata l’ ingrediente principe di capolavori gastronomici rivelati nel libro di Gabriella Molli, Rolando Paganini, Emilia Petacco: “Castagne a tavola, dalle terre della Magra e del Vara alla Costa”.

Il libro è scritto da una giornalista enogastronomica di fama quale è Gabriella Molli, da quel rinomato chef che è Rolando Paganini e da quella preziosa e accurata storica della nostra terra che è Emilia Petacco. Il testo racconta la storia e l’importanza del castagno nella cultura della Lunigiana storica, le tecniche di coltivazione e cura del castagneto, le caratteristiche e le curiosità dei piatti tradizionali e presenta persino un vademecum che aiuta a riconoscere la qualità della farina. Farina di castagne per piatti unici, zuppe e minestre, pasta fresca, piatti di carne con castagne, castagne come dolce: il libro presenta un centinaio di ricette descritte con cura e facili da preparare.

Un esempio di rara bontà si potrà sperimentare al termine della presentazione del libro con assaggio di un dolce dello chef Paganini. Parlando ad Aulla non si può dimenticare una simpatica annotazione storica da ricordare: ce la regala il duca di Modena Francesco IV nel 1823 che, preoccupato per possibili carestie dei suoi popoli di Lunigiana e avendo a cuore di fare un ammasso di farina da distribuire ai poveri, così ordina al suo governatore in Aulla: “Le raccomando, e do’ qui l’ordine di far fare dei cassoni per conservare le farine di Castagne, e ciò nei locali a piano terreno del palazzo di Aulla che non sieno umidi, e mi renda conto del suo operato in questo, facendo a suo debito tempo anche la relativa provvista delle Castagne secche, se ve ne sarà abbondanza quest’anno come parrebbe” .