Aulla



Un convegno di studio per i 50 anni della Manfredo Giuliani

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:39

Sabato prossimo alle 15,30 nel museo di san Caprasio, il sindaco di Aulla Roberto Valettini , la delegata alla Cultura Marina Pratici e il consigliere regionale Giacomo Bugliani porteranno il loro saluto all’importante convegno di studio che festeggia i cinquanta anni di studi e ricerche della Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche ed etnografiche della Lunigiana.

La giornata non sarà un tradizionale evento celebrativo, ma l’occasione per una riflessione su quanto in mezzo secolo il volontariato culturale abbia contribuito alla crescita del nostro territorio e quanto abbia ancora da dare in collaborazione con gli enti locali. La giornata si aprirà con l’intervento di Germano Cavalli, presidente della Giuliani, dedicato al “Ricordo di Giulivo Ricci, lo storico e l’amico” che, partecipando alla fondazione della Manfredo Giuliani, nel 1972 darà poi vita al Centro Aullese. Proprio il presidente del Centro Aullese Giuliano Adorni parlerà del “ Centro Aullese tra cronaca e storia: studi, ricerche, convegni, collaborazioni con la Manfredo Giuliani”. Due importanti associazioni che hanno come prime iniziative della loro attività due ristampe sino ad allora dimenticate : le Cronache di Antonio da Faye e Il Castello e l’abbazia di Aulla. Riccardo Boggi tratterrà“ Dal gruppo di ricerche archeologiche della Manfredo Giuliani all’incontro con Tiziano Mannoni ed ai ritrovamenti di san Caprasio”, una narrazione su quanto le associazioni culturali, con l’opera dei propri volontari hanno contribuito alla crescita degli interessi per l’archeologia, ma anche il ricordo della decennale presenza di Tiziano Mannoni nel seguire, giorno dopo giorno, le sorprendenti scoperte di san Caprasio.