Aulla



Forza Italia Giovani: “Scelta inconsapevole del comune di Aulla”

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:08

Nicola Biglioli, vice-coordinatore provinciale Forza Italia giovani, e Matteo Gavarini, coordinatore Fi giovani Aulla, intervengono in merito all'emergenza Covid-19 approdata in Lunigiana.

"L’emergenza sanitaria di Covid-19 é approdata da qualche giorno anche in Lunigiana - esordiscono -. Durante la serata di ieri all’ospedale S.Antonio Abate di Pontremoli é stato diagnosticato un caso di “Coronavirus”, ed immediatamente sono scattate tutte le misure anti-contagio, infatti l’ospedale é stato messo in isolamento e tutte le scuole di ordine e grado sono chiuse. Durante una riunione di emergenza dei sindaci iniziata ieri sera alle 22:30 e che si é prolungata fino a tarda notte, la maggior parte dei comuni lunigianesi (Pontremoli, Villafranca, Bagnone, Licciana Nardi e Tresana) hanno chiuso le scuole in via precauzionale, dato che a differenza degli altri casi, il contagiato di Pontremoli non si sia messo in quarantena come hanno fatto tutti gli altri casi ma abbia continuato a fare la vita di sempre. Il fatto sorprendente é che l’unico comune che non ha adottato queste misure di sicurezza é Aulla malgrado sia il più grande, abbia già due casi conclamati e sia una città di confinante con La Spezia dove vi é un caso di Covid-19 e le scuole sono chiuse da 2 settimane".

"Ci domandiamo - affermano - come mai l’amministrazione comunale aullese non abbia preso misure necessarie per prevenire un’eventuale contagio, dato che non si tratta più di un’epidemia ristretta alla Lombardia e al Veneto ma che si sta diffondendo in tutta Italia, il primo cittadino però in tempi non sospetti, a seguito di una presa di posizione degli studenti lunigianesi i quali non si sentivano sicuri ad andare a scuola, aveva affermato che in caso di casi conclamati avrebbe preso le misure del caso ma ad oggi queste misure non si vedono. In questa situazione Non servono degli amministratori che giocano a fare gli eroi, ma delle persone che sanno prendere la situazione in mano e adottino delle misure per tutelare la salute pubblica e questo tipo di persone evidentemente non si trovano seduti sulle poltrone del consiglio comunale".

"Riteniamo altresì - concludono - considerando che esiste l’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, che le decisioni vengano discusse in maniera unanime, e ci domandiamo come mai 9 comuni chiudono le scuole e 3 vanno per i fatti loro, considerando oltretutto che il Sindaco Valettini ne è Presidente".