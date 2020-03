Aulla



Ventiduenne perde il controllo dell’auto e va contro un muro ad Aulla

venerdì, 6 marzo 2020, 12:19

E’ successo stamani alle 5,24: un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito contro a un muro in via Sallucci, nei pressi dell’Hotel Demy. Nell’impatto il ragazzo ha riportato un forte trauma toracico e la sospetta frattura del femore. Subito soccorso dall’ambulanza del 118 è stato portato al Pronto Soccorso del Delle Apuane in codice rosso ma determinato dalla dinamica dell’incidente. Il ragazzo è in condizioni serie ma non gravi.