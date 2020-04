Aulla



Finisce con l'auto in un torrente: salva per miracolo una donna

giovedì, 2 aprile 2020, 18:14

di vinicia tesconi

Stava percorrendo la statale 63 di Aulla all’altezza del quartiere chiamato “ Surrogati”, quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita a testa in giù nel sottostante torrente Dorbola. L’incidente dalla dinamica impressionante, è accaduto nella tarda mattinata di stamani a una donna che è stata subito soccorsa dai vigili del fuoco e dall’ambulanza del 118 che l’ha accompagnata allo stadio Gobetti dove, nel frattempo era arrivato l’elisoccorso Pegaso, allertato dai soccorritori. La donna è stata portata all’ospedale di Pisa Cisanello, per fortuna, in codice giallo.