Ricostruzione in tempi brevi del ponte di Albiano: Giani approva la nomina di Rossi a commissario

Altri articoli in Aulla

sabato, 4 aprile 2020, 13:00

Impianto irriguo di Fivizzano e Aulla, a breve il via ad un intervento di 400 mila euro per rendere più moderna la distribuzione d’acqua. Complessivamente, il Consorzio può investire quasi un milione di euro per l’agricoltura della Lunigiana. “Così diamo il nostro contributo per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici”

sabato, 4 aprile 2020, 10:10

I carabinieri della stazione di Aulla hanno arrestato un 22enne italiano del posto, che è stato sorpreso all’interno di una casa in posizione isolata, di proprietà di una famiglia che vive all’estero e che risultava pertanto non abitata

giovedì, 2 aprile 2020, 18:14

Stava percorrendo la statale 63 di Aulla all’altezza del quartiere chiamato “Surrogati”, quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita a testa in giù nel sottostante torrente Dorbola

venerdì, 6 marzo 2020, 12:19

E’ successo stamani alle 5,24: un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito contro a un muro in via Sallucci, nei pressi dell’Hotel Demy

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:08

Nicola Biglioli, vice-coordinatore provinciale Forza Italia giovani, e Matteo Gavarini, coordinatore Fi giovani Aulla, intervengono in merito all'emergenza Covid-19 approdata in Lunigiana

sabato, 29 febbraio 2020, 13:41

E’ in uscita questo fine settimana "L'etica della piuma”, la diciottesima fatica letteraria e poetica della scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara