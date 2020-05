Aulla



Consiglio comunale di Aulla: i consiglieri di minoranza chiedono il voto all'unanimità sugli emendamenti delle opposizioni

sabato, 30 maggio 2020, 12:30

"Abbiamo aspettato una settimana nella speranza di veder pubblicato il resoconto del Consiglio Comunale di sabato scorso, ma, come al solito, l'Amministrazione Comunale, seppur munita di uno specifico addetto stampa, a volte anche troppo presente, non ha trovato il tempo di rendicontare quello che è avvenuto. Come se quanto deliberato fosse di poco conto rispetto a tutto il resto". Queste le parole dei consiglieri di minoranza del comune di Aulla, dispiaciuti che i cittadini non siano venuti a conoscenza del lavoro svolto in consiglio.

"Il Consiglio Comunale, oltre ad aver deliberato in merito ad atti che andranno ad incidere per il 2020 per circa 500.000 euro, si è ripreso il proprio ruolo di attore principale dando un preciso indirizzo politico all'Amministrazione – hanno fatto sapere i consiglieri - Un risultato raggiunto dall'intera Assise Comunale, visto che tutti i presenti, dopo un lungo dibattito, hanno convenuto sulla necessità di convergere in un voto all'unanimità sugli emendamenti presentati prima dalle Opposizioni e poi fatte proprie, con giuste modifiche, anche dalla Maggioranza".

Le opposizioni ritenevano doveroso portare all'attenzione una questione prettamente politica, ovverosia la specifica individuazione delle priorità verso le quali i futuri possibili risparmi, una volta concretizzati, sarebbero dovuti essere indirizzati da parte dell'Amministrazione.

"Dopo una prima richiesta di rinviare la questione a data di destinarsi da parte del capogruppo di maggioranza Gerini e, soprattutto, dopo la sostanziale posizione contraria per questioni di bilancio dei due assessori Mariotti e Moretti, il Sindaco, conscio di smentire anche i propri delegati, ma ritenendo opportuno uscire con un voto unitario sulla questione, chiedeva alla propria compagine politica di rivalutare la posizione, variando alcune parole, ma non la sostanza dell'emendamento – continuano i consiglieri di minoranza - Ma quali erano le priorità indicate dalla Opposizione per cui gli Assessori Mariotti e Moretti non ritenevano di potersi immediatamente impegnare, ma ancora aspettare per evitare problemi (probabili?) di Bilancio?".

"Agevolazioni sulla TARI, sull'IMU e sulla tassa di affissione manifesti pubblicitari per le imprese che a seguito dell'emergenza Covid-19 hanno subito l'interruzione dell'attività; Concessione di aumento del suolo pubblico agli esercenti e concessione gratuita ai nuovi richiedenti, prolungamento della esenzione della TOSAP fino al 31 dicembre 2020; Creazione di un fondo comunale di sostegno diretto alle famiglie in difficoltà per l'acquisto sia di generi di prima necessità che di materiale scolastico per i figli; rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi comunali non utilizzati nel periodo di emergenza Covid-19": sono tutte le priorità indicate dall'opposizione.

"Una semplice, ma incisiva, indicazione dei settori prioritari dove andare ad intervenire allorquando ci sarà la possibilità – fanno sapere i consiglieri di minoranza - Un atto concreto che non poteva essere rimandato e che doveva essere fissato nero su bianco, anche per dimostrare, nella sostanza, che dopo l'assunzione di responsabilità da parte dei nostri Concittadini durante la quarantena, ora tocca al Comune fare la propria parte con concretezza ed efficacia. 500.000 euro di risparmi non sono pochi, ora sta all'Amministrazione renderli tangibili, così da poterli indirizzare concretamente verso quelle priorità che il Consiglio Comunale ha prefissato, senza scordarsi che ancora sono tante le cose da fare per recuperare ulteriori risorse".

I consiglieri fanno sapere di aver proposto ufficialmente, già da tempo, le proposte, sperando che l'Assise Comunale sia interpellata e, come ora, possa trovare unità di intenti.