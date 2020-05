Aulla



In arrivo la prima edizione del concorso letterario online per bambini “Il piccolo principe senza corona”

venerdì, 22 maggio 2020, 15:34

"Sono giorni difficili per i più piccoli, costretti ad essere isolati gli uni dagli altri da questo mostro che porta il nome di covid-19. In giro, per le strade e nei parchi non si sentono più le loro voci che ridono, le loro urla di gioia nel gioco tutti assieme. Ed è a loro che ho pensato, alle loro angosce e alle loro paure, vissute in un silenzio assolutamente innaturale, nell’ideare questo nuovo Concorso letterario on line. Con l’intento di dare loro la possibilità di sfogare tutta l’inquietudine accumulata attraverso quella magia infallibile che è la parola scritta”.

Così la scrittrice e poetessa aullese Marina Pratici presenta la prima edizione del Concorso letterario on line per bambini “Il piccolo principe senza corona”, incentrato sulla presentazione di componimenti in prosa e poesia che prendono spunto dai giorni del coronavirus.

Tra l’altro, stanno già arrivando nelle mani di Marina Pratici, che del Concorso letterario è presidente, molti elaborati provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dalla Spagna, dalla Germania, dall'Argentina.

La valutazione di questi sarà affidata al gruppo di scrittori che animano il ciclo di incontri denominato Symposium, con la collaborazione dello psicologo dottor Christian Paolini.

La giornata di premiazione de “Il piccolo principe senza corona”, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, è prevista per il prossimo autunno.

All’organizzazione del Concorso letterario on line collaborano le associazioni culturali Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, La Brunella, Culturamente Toscana e dintorni, Amighi d'Sghigia, Pro Loco Città di Aulla, L’isola felice, La luna e il drago e la Consulta delle donne del Comune di Aulla.

Gli elaborati vanno inviati entro mercoledì 15 luglio all’indirizzo email marinapoesia61@gmail.com.

La partecipazione al Concorso letterario è gratuita.