Pontremoli, l’amministrazione mette in chiaro il proprio ruolo nella gestione del Distretto Socio Sanitario di Via Mazzini

giovedì, 30 aprile 2020, 18:52

I consiglieri comunali di opposizione Silvia Magnani, Maria Grazia Lombardi, Arturo Demetrio, Filippo Coppelli e Monja Brunelli accusano l’amministrazione comunale di Aulla di essersi appropriata delle proposte sui sostegni alle attività imprenditoriali presentate dall’opposizione, che furono discusse in Commissione Bilancio in data 22 aprile

martedì, 21 aprile 2020, 15:03

La scrittrice e poetessa Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara, è stata nominata coordinatrice nazionale per l’Italia dell’Union Mundial de Poetas per la Paz y la Libertad

sabato, 11 aprile 2020, 14:00

“Il Ponte di Albiano, costruito nel 1908, decisivo snodo di collegamento tra la Toscana e la Liguria, ha trovato oggi una buona notizia, nelle parole opportune e giuste del ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, ovvero la nomina del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a commissario per la ricostruzione”.

sabato, 4 aprile 2020, 13:00

Impianto irriguo di Fivizzano e Aulla, a breve il via ad un intervento di 400 mila euro per rendere più moderna la distribuzione d’acqua. Complessivamente, il Consorzio può investire quasi un milione di euro per l’agricoltura della Lunigiana. “Così diamo il nostro contributo per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici”

sabato, 4 aprile 2020, 10:10

I carabinieri della stazione di Aulla hanno arrestato un 22enne italiano del posto, che è stato sorpreso all’interno di una casa in posizione isolata, di proprietà di una famiglia che vive all’estero e che risultava pertanto non abitata

giovedì, 2 aprile 2020, 18:14

Stava percorrendo la statale 63 di Aulla all’altezza del quartiere chiamato “Surrogati”, quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita a testa in giù nel sottostante torrente Dorbola