Prosegue in modalità telematica il ciclo di incontri “Symposium”

Altri articoli in Aulla

sabato, 30 maggio 2020, 12:30

Le parole dei consiglieri di minoranza del comune di Aulla, dispiaciuti che i cittadini non siano venuti a conoscenza del lavoro svolto in consiglio

sabato, 23 maggio 2020, 15:56

Mentre continuano gli screening a beneficio delle badanti per l’individuazione di una eventuale infezione da covid-19, da lunedì 25 maggio la Società della Salute della Lunigiana metterà a disposizione di queste e, più in generale, dei lavoratori dei servizi a domicilio un numero telefonico ad hoc

venerdì, 22 maggio 2020, 15:34

La scrittrice e poetessa aullese Marina Pratici presenta la prima edizione del Concorso letterario on line per bambini “Il piccolo principe senza corona”, incentrato sulla presentazione di componimenti in prosa e poesia che prendono spunto dai giorni del coronavirus

giovedì, 21 maggio 2020, 16:39

La CISL Toscana nord in un comunicato, denuncia una situazione a suo dire, imbarazzante, che si è creata nella gestione del personale impiegato nella Società Azzurra di Aulla, per il comportamento assunto dalla CGIL

giovedì, 21 maggio 2020, 15:28

Il consigliere regionale PD interviene a seguito del sopralluogo che si è svolto questa mattina ad Albiano Magra, durante il quale il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il consigliere regionale PD Giacomo Bugliani hanno incontrato le amministrazioni di Aulla e Podenzana e una rappresentanza del Partito Democratico provinciale...

giovedì, 14 maggio 2020, 14:06

Proprio in questi giorni doveva svolgersi, ad Aulla, la seconda edizione del Premio internazionale di arte letteraria "La Città della Rosa", ma l’emergenza coronavirus, naturalmente, ha determinato la cancellazione dell’evento culturale, che andrà in scena nel prossimo mese di novembre